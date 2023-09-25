Amazon инвестирует до $4 млрд в стартап Anthropic

Компания Anthropic основана в 2021 г., ее возглавляют Дарио и Даниэла Амодей, которые раньше работали в OpenAI, являющейся разработчиком чат-бота GPT. Anthropic специализируется на разработке базовых ИИ-моделей и языковых моделей, ее флагманским продуктом является ИИ-помощник Claude. Чат-бот похож на ChatGPT. Он может отвечать на более крупные запросы, что делает его удобным для работы с юридическими и другими документами.