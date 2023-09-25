Amazon инвестирует до $4 млрд в стартап Anthropic
Amazon инвестирует до $4 млрд в крупный стартап Anthropic, занимающийся разработкой решений в области искусственного интеллекта (ИИ). Об сообщили компании в совместном пресс-релизе.
Стоимость акций Amazon на премаркете выросла до $130 (+0,88%), следует из данных NASDAQ.
В рамках сделки Amazon получит миноритарную долю в компании и включит технологию Anthropic в различные продукты своего бизнеса, в том числе сервис Amazon Bedrock для создания приложений ИИ. Anthropic будет использовать специальные чипы Amazon для создания, обучения и развертывания своих будущих ИИ-моделей. Стартап также задействует Amazon Web Services (AWS) в качестве основного поставщика облачных услуг.
Компания Anthropic основана в 2021 г., ее возглавляют Дарио и Даниэла Амодей, которые раньше работали в OpenAI, являющейся разработчиком чат-бота GPT. Anthropic специализируется на разработке базовых ИИ-моделей и языковых моделей, ее флагманским продуктом является ИИ-помощник Claude. Чат-бот похож на ChatGPT. Он может отвечать на более крупные запросы, что делает его удобным для работы с юридическими и другими документами.
AWS – крупнейший в мире продавец вычислительной мощности и систем хранения данных по требованию. При этом многие считают ее отстающей в развивающейся области компьютерных моделей, обученных генерировать текст, изображения и другой контент, поскольку у нее не было ни популярного продукта, ни высококлассного эксклюзивного партнера в этой сфере, отмечает Bloomberg.