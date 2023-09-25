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Инвестиции

Amazon инвестирует до $4 млрд в стартап Anthropic

Ведомости

Amazon инвестирует до $4 млрд в крупный стартап Anthropic, занимающийся разработкой решений в области искусственного интеллекта (ИИ). Об сообщили компании в совместном пресс-релизе.

Стоимость акций Amazon на премаркете выросла до $130 (+0,88%), следует из данных NASDAQ.

В рамках сделки Amazon получит миноритарную долю в компании и включит технологию Anthropic в различные продукты своего бизнеса, в том числе сервис Amazon Bedrock для создания приложений ИИ. Anthropic будет использовать специальные чипы Amazon для создания, обучения и развертывания своих будущих ИИ-моделей. Стартап также задействует Amazon Web Services (AWS) в качестве основного поставщика облачных услуг.

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По данным Reuters, Amazon первоначально обязалась вложить $1,25 млрд, и эта цифра может вырасти до $4 млрд со временем в зависимости от определенных условий. Если общая сумма достигнет $4 млрд, эта сделка станет крупнейшей инвестицией, когда-либо связанной с AWS, отмечает Bloomberg.

Компания Anthropic основана в 2021 г., ее возглавляют Дарио и Даниэла Амодей, которые раньше работали в OpenAI, являющейся разработчиком чат-бота GPT. Anthropic специализируется на разработке базовых ИИ-моделей и языковых моделей, ее флагманским продуктом является ИИ-помощник Claude. Чат-бот похож на ChatGPT. Он может отвечать на более крупные запросы, что делает его удобным для работы с юридическими и другими документами.

AWS – крупнейший в мире продавец вычислительной мощности и систем хранения данных по требованию. При этом многие считают ее отстающей в развивающейся области компьютерных моделей, обученных генерировать текст, изображения и другой контент, поскольку у нее не было ни популярного продукта, ни высококлассного эксклюзивного партнера в этой сфере, отмечает Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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