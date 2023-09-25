Акции «Совкомфлота» подорожали на фоне заявлений гендиректора компании
Стоимость акции «Совкомфлота» выросла на 6,33%% до дневного максимума 113,59 руб. Бумаги подорожали на фоне заявлений гендиректора компании Игоря Тонковидова.
По состоянию на 16:55 мск котировки составили 113,05 руб. (+5,82%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3035 пунктов (-0,46%). С начала года бенчмарк вырос на 40%, стоимость бумаг компании – на 200%.
Тонковидов в интервью журналистам заявил, что динамика финансовых показателей компании остается позитивной. Он уточнил, что прибыль компании во втором полугодии будет примерно соответствовать прибыли первого полугодия в рублевом эквиваленте (около 18 руб. на акцию). По его словам, в среднесрочной перспективе ожидаются «достаточно высокие финансовые результаты» благодаря заключению нескольких среднесрочных контрактов, которые обеспечат предсказуемый объем премиальной выручки.
Чистая прибыль «Совкомфлот» по МСФО в первом полугодии составила $496 млн. Показатель EBITDA в этот период – $866,6 млн, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – $1,08 млрд. Чистый долг компании на 30 июня 2023 г. составил $536 млн.