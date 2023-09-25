Акции «Совкомфлота» подорожали на фоне заявлений гендиректора компании

Тонковидов в интервью журналистам заявил, что динамика финансовых показателей компании остается позитивной. Он уточнил, что прибыль компании во втором полугодии будет примерно соответствовать прибыли первого полугодия в рублевом эквиваленте (около 18 руб. на акцию). По его словам, в среднесрочной перспективе ожидаются «достаточно высокие финансовые результаты» благодаря заключению нескольких среднесрочных контрактов, которые обеспечат предсказуемый объем премиальной выручки.