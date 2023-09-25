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Инвестиции

Акции «Совкомфлота» подорожали на фоне заявлений гендиректора компании

Ведомости

Стоимость акции «Совкомфлота» выросла на 6,33%% до дневного максимума 113,59 руб. Бумаги подорожали на фоне заявлений гендиректора компании Игоря Тонковидова.

По состоянию на 16:55 мск котировки составили 113,05 руб. (+5,82%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3035 пунктов (-0,46%). С начала года бенчмарк вырос на 40%, стоимость бумаг компании – на 200%.

Тонковидов в интервью журналистам заявил, что динамика финансовых показателей компании остается позитивной. Он уточнил, что прибыль компании во втором полугодии будет примерно соответствовать прибыли первого полугодия в рублевом эквиваленте (около 18 руб. на акцию). По его словам, в среднесрочной перспективе ожидаются «достаточно высокие финансовые результаты» благодаря заключению нескольких среднесрочных контрактов, которые обеспечат предсказуемый объем премиальной выручки.

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Чистая прибыль «Совкомфлот» по МСФО в первом полугодии составила $496 млн. Показатель EBITDA в этот период – $866,6 млн, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – $1,08 млрд. Чистый долг компании на 30 июня 2023 г. составил $536 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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