Акционеры «Алросы» одобрили дивиденды в размере 3,77 рубля на акцию

14 августа «Алроса» раскрыла финансовые результаты по МСФО за полугодие впервые с IV квартала 2021 г. Компания сохранила выручку за шесть месяцев на уровне 2022 г. (188,2 млрд руб.), во II квартале показатель вырос на 8% г/г до 92,51 млрд руб. Чистая прибыль «Алросы» в отчетный период составила 55,57 млрд руб., что на 35% меньше, чем годом ранее, но, по оценкам аналитиков, она все равно оказалось «неплохой» с учетом санкций.