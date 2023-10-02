Акционеры «Алросы» одобрили дивиденды в размере 3,77 рубля на акцию
Всего компания выплатит 27,76 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 октября 2023 г.
Стоимость акций «Алросы» в ходе торгов на Мосбирже 2 октября выросла на 2,53% до дневного максимума 75,68 руб. По состоянию на 15:25 мск они стоили 74,27 руб. (+0,56%). С начала года индекс Мосбиржи вырос на 46%, котировки компании – на 26,27%.
14 августа «Алроса» раскрыла финансовые результаты по МСФО за полугодие впервые с IV квартала 2021 г. Компания сохранила выручку за шесть месяцев на уровне 2022 г. (188,2 млрд руб.), во II квартале показатель вырос на 8% г/г до 92,51 млрд руб. Чистая прибыль «Алросы» в отчетный период составила 55,57 млрд руб., что на 35% меньше, чем годом ранее, но, по оценкам аналитиков, она все равно оказалось «неплохой» с учетом санкций.