Газета
Инвестиции

Акционеры «Алросы» одобрили дивиденды в размере 3,77 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры алмазодобывающей компании «Алроса» на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 г. в размере 3,77 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 5%.

Всего компания выплатит 27,76 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 октября 2023 г.

Сумма, которую «Алроса» направит на выплату дивидендов, превышает величину свободного денежного потока за первое полугодие 2023 г. и эквивалентна 50% прибыли по МСФО, уточнили в компании.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Стоимость акций «Алросы» в ходе торгов на Мосбирже 2 октября выросла на 2,53% до дневного максимума 75,68 руб. По состоянию на 15:25 мск они стоили 74,27 руб. (+0,56%). С начала года индекс Мосбиржи вырос на 46%, котировки компании – на 26,27%.

14 августа «Алроса» раскрыла финансовые результаты по МСФО за полугодие впервые с IV квартала 2021 г. Компания сохранила выручку за шесть месяцев на уровне 2022 г. (188,2 млрд руб.), во II квартале показатель вырос на 8% г/г до 92,51 млрд руб. Чистая прибыль «Алросы» в отчетный период составила 55,57 млрд руб., что на 35% меньше, чем годом ранее, но, по оценкам аналитиков, она все равно оказалось «неплохой» с учетом санкций.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте