Что происходило на российском фондовом рынке с 14 по 18 августа

Что происходило на российском фондовом рынке с 14 по 18 августаНа следующей неделе ожидаются отчеты Carmoney, МТС, Мосбиржи, TCS Group и Ozon
Индекс Мосбиржи за неделю с 14 по 18 августа снизился на 1,4% до 3111,22 пункта. С начала года он прибавил 44,3%. Бенчмарк рос семь недель подряд (+12,9%), но споткнулся о самую сильную с января недельную волатильность нацвалюты – 9,94%. Стоимость доллара в течение пяти торговых дней колебалась в коридоре 92,55-101,75 руб. Это почти в три раза выше среднего значения в 2023 г. – 3,69%.
Долларовый индекс РТС за прошедшую торговую неделю вырос на 4,61% до 1047,03 пункта. Более внушительный рост бенчмарка до этого был в этом году только раз – во вторую неделю января (+7,18%). Всего с начала года индекс прибавил 7,87%.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты в четверг утверждали, что на рынке началась коррекция, но скорее техническая и неглубокая – от непонимания инвесторов, что происходит с рублем. В среду индекс Мосбиржи потерял 2,11%, в четверг в течение он дня снижался на 0,58%, но в итоге закрылся в плюсе – 0,31%. В пятницу бенчмарк вырос на 1,71%.
На всем рынке акций абсолютным лидером роста стали бумаги ракетно-космической корпорации «Энергия». За пять торговых дней их стоимость выросла на 70,4% до 39 810 руб. Аутсайдером недели стала «Распадская». Стоимость ее бумаг снизилась на 6,4% до 348,55 руб. На прошлой неделе «Ведомости» писали, какие угрозы несет активность частных инвесторов, особенно в акциях второго и третьего эшелонов.
Доллар в течение недели ослаб на 5,7% (5,67 руб.) до 93,755 руб., евро – на 6,3% (6,87 руб.) до 101,91 руб., юань – на 6,34% (87 коп.) до 12,827 руб.
В понедельник, 14 августа, курс доллара в течение торгов превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 г.
Про ситуацию вокруг рубля
Помощник президента России Максим Орешкин 14 августа в своей колонке написал, что экономике нужен сильный рубль. На следующий день ЦБ на внеочередном собрании повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12%. Банк России допустил дополнительное повышение, если проинфляционные риски усилятся. Плановое заседание пройдет 15 сентября.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции 11 августа сказал, что решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг. В частности, он обратил внимание на снижение стоимостных объемов экспортов при росте стоимостного объема импорта.
Официальные причины ослабления курса опрошенные на прошлой неделе «Ведомостями» аналитики посчитали неубедительными. По их мнению, проблема лежит в плоскости оттока капитала и финансовых спекуляций, поэтому надо ввести ограничения на вывод валюты и «наказать» игроков, которые систематически ставили на ослабление курса.
В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в правительстве сообщила, что власти не планируют устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. Экспортеры согласились продавать больше валютной выручки, чтобы избежать роста налоговой нагрузки.
В пятницу «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что с 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.
18 августа также стало известно, что Федеральное казначейство может получить разрешение на проведение операций валютного свопа с юанем. Такая мера необходима для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся на финансовом рынке ситуации. Ранее казначейство проводило подобные операции лишь с евро и долларами.
Отметка в 92 руб. теперь выступает технической поддержкой, считает главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин. Чтобы участники рынка поверили в тренд на ослабление доллара, нужно пробить этот уровень, объясняет он.
Самый реальный сценарий, по его словам, – это стабилизация курса доллара в диапазоне 92-98 руб. Базовый прогноз БКС по ставке – откат к концу года до уровня ниже 10%, негативное влияние на экономику – минимальное. Шеин допускает, что есть политическое решение пока не пускать курс в «трехзначную территорию».
Основные события
«Алроса» 14 августа раскрыла финансовые результаты по МСФО за полугодие впервые с IV квартала 2021 г. Компания сохранила выручку за 6 месяцев на уровне прошлого года (188,2 млрд руб.), во II квартале показатель вырос на 8% г/г до 92,51 млрд руб. Чистая прибыль «Алросы» в первом полугодии составила 55,57 млрд руб. Это на 35% меньше, чем годом ранее, но, по оценкам аналитиков все равно «неплохо» с учетом санкций.
«Самолет» 15 августа в отчетности по МСФО рассказал, что во II квартале нарастил продажи более чем на 41% г/г: девелопер реализовал рекордные 308 000 кв. м. Его выручка выросла на 15% до 101,8 млрд руб.
Также 15 августа по МСФО отчиталась X5 Group, показав опережающие результаты по росту. Выручка ритейлера во II квартале за счет открытия новых магазинов и общего роста трафика выросла на 19,2% до 772,04 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 1,7% до 26,3 млрд руб. EBITDA снизилась на 1% и составила 60,9 млрд руб. Это «нормальная» динамика с учетом того, как компания вкладывается в развитие.
Выручка HeadHunter во II квартале взлетела на 78% г/г до до 7 млрд руб., говорится в опубликованной 16 августа отчетности по МСФО. Чистая прибыль составила 3 млрд руб. против убытка в 321 млн руб. Скорректированная EBITDA выросла в два с половиной раза, до 4 млрд руб.
Выручка группы «Черкизово» в первом полугодии увеличилась до 102,8 млрд руб. Это на 15,6% больше, чем годом ранее, следует из отчетности по МСФО. Чистая прибыль группы выросла в 2,3 раза, до 16,6 млрд руб. Компания рекомендовала дивиденды в размере 118 руб. на одну акцию (дивдоходность за полгода в районе 3%).
18 августа отчитался ЦИАН. Выручка онлайн-сервиса за первое полугодие увеличилась на 39% г/г до 2,66 млрд руб. Чистая прибыль составила 615 млн руб. против убытка в прошлом году в 389 млн руб.
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в первом полугодии составила 28,4 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала в 37,2%. Во II квартале показатель составил 13,7 млрд руб. при рентабельности капитала 34,2%. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 19,08 руб. за бумагу.
Совет директоров «Татнефти» 15 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. за бумагу (текущая доходность – около 5%). Окончательное решение будет принято на совете директоров 21 сентября.
Совет директоров Beluga Group рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г. в размере 320 руб. на одну обыкновенную акцию (текущая доходность – около 5,5%). Утверждение – 18 сентября.
Акционеры логистической компании Globaltrans утвердили редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. Globaltrans стала третьей российской компанией после Polymetal и VK, которая продвинулась в смене прописки. Этот шаг не означает, что компания вернется к выплатам дивидендов, но шансы на возобновление возрастают. В «Газпромбанк инвестициях» предполагают, что дивдоходность может составить около 20% «при самом позитивном сценарии».
На «СПБ бирже» 23 августа появятся 11 новых ETF. В их числе: фонды на индексы китайских компаний, фонды на несколько отраслевых индексов, фонд на государственные облигации развитых стран и фонд на природный газ.
В фокусе четвертой недели августа
21 августа «Смарттехгрупп» (CarMoney) опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г.
22 августа МТС и Мосбиржа представят финансовые результаты за II квартал по МСФО.
23 августа по МСФО отчитаются TCS Group и Ozon.
26 августа состоится заочное голосование наблюдательного совета «Алросы» по вопросу дивидендов за первое полугодие 2023 г.