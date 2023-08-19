Что происходило на российском фондовом рынке с 14 по 18 августа

Индекс Мосбиржи за неделю с 14 по 18 августа снизился на 1,4% до 3111,22 пункта. С начала года он прибавил 44,3%. Бенчмарк рос семь недель подряд (+12,9%), но споткнулся о самую сильную с января недельную волатильность нацвалюты – 9,94%. Стоимость доллара в течение пяти торговых дней колебалась в коридоре 92,55-101,75 руб. Это почти в три раза выше среднего значения в 2023 г. – 3,69%.