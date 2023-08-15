В ЦБ допустили дальнейшее повышение ставки

Сам регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. Влияние на курс, по оценке ЦБ, оказывает увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливающее устойчивое инфляционное давление. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. ЦБ сохраняет прогноз по возвращению инфляции к цели в 4% в 2024 г.