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Экономика

В ЦБ допустили дальнейшее повышение ставки

Ведомости

Банк России допускает дополнительное повышение ключевой ставки, если проинфляционные риски усилятся, сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ вновь повторили, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно таргета в 4%, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

«И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», – резюмировали в ЦБ (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 15 августа, совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали повышения ставки на 1–6,5 п. п. до 9,5-15%, связывая это с отвесным падением курса национальной валюты.

Ранее по теме: ЦБ повысил ставку до 12%

Сам регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. Влияние на курс, по оценке ЦБ, оказывает увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливающее устойчивое инфляционное давление. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. ЦБ сохраняет прогноз по возвращению инфляции к цели в 4% в 2024 г.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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