СПБ биржа увеличит количество ETF на торгах до 195

Как сообщали «Ведомости», 3 августа СПБ биржа опубликовала итоги торгов за июль. Стоимостный объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам июля составил $167,24 млн (на 6,69% больше, чем в июне). Оборот гонконгскими ETF, торги которыми биржа начала 12 июля 2023 г., составил $6,87 млн (входит в общий объем). Как отмечал гендиректор торговой площадки Роман Горюнов, сейчас один из трендов на бирже – это колоссальный рост спроса на ETF, в частности на те, в основе которых находятся бонды. По его словам, процентные ставки во всем мире поднимаются и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину. Он подчеркнул, что «спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий».