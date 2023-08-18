СПБ биржа увеличит количество ETF на торгах до 195
СПБ Биржа с 23 августа предоставит доступ к торгам ценными бумагами 11 новых ETF, включая маржинальные. Их общее число составит 195. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
В списке представлены фонды на индексы китайских компаний, отраслевые индексы (возобновляемая энергетика, биотехнологии, жилищное строительство), а также фонды на государственные облигации развитых стран (IGOV) и природный газ (BOIL).
Как отмечает площадка, ETF с листингом в США доступны только квалифицированным инвесторам. СПБ биржа также информирует, что ETF на торговой площадке относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги». и расчеты по ним осуществляются на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2) в валюте первоначального листинга (в долларах). Минимальный лот – одна ценная бумага.
Торги ценными бумагами ETF проводятся в режиме основных торгов до 23:00 мск. При этом после 23:00 мск инвесторы могут снимать заявки, но не могут подавать новые заявки на заключение сделок. Не снятые после 23:00 мск заявки могут быть исполнены до 01:45 мск следующего дня.
Как сообщали «Ведомости», 3 августа СПБ биржа опубликовала итоги торгов за июль. Стоимостный объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам июля составил $167,24 млн (на 6,69% больше, чем в июне). Оборот гонконгскими ETF, торги которыми биржа начала 12 июля 2023 г., составил $6,87 млн (входит в общий объем). Как отмечал гендиректор торговой площадки Роман Горюнов, сейчас один из трендов на бирже – это колоссальный рост спроса на ETF, в частности на те, в основе которых находятся бонды. По его словам, процентные ставки во всем мире поднимаются и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину. Он подчеркнул, что «спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий».
Как отмечал гендиректор торговой площадки Роман Горюнов, сейчас один из трендов на бирже – это колоссальный рост спроса на ETF, в частности на те, в основе которых находятся бонды. По его словам, процентные ставки во всем мире поднимаются и в связи с этим растет спрос на долговые инструменты: ETF на бонды фактически дают возможность экспозиции для инвесторов в облигационную корзину. Он подчеркнул, что «спрос на эти инструменты лучше наших ожиданий».