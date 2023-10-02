Сбербанк подал иск к депозитарию Euroclear на 665,64 млн рублей
Банк подал заявление в Арбитражный суд Москвы 2 октября. Иск пока не опубликован, суть требований не раскрывается.
В июле в суд с иском к Euroclear обратилась управляющая компания (УК) «Первая» (до марта 2022 г. – «Сбер управление активами»). Компания пытается взыскать с депозитария 185 млрд руб. за убытки своих клиентов от блокировки ценных бумаг. В ходе предварительного заседания суда 27 сентября стало известно, что их УК покупала на средства клиентов, которые были переданы ей в доверительное управление. «Первая» требует также выплаты дохода, который могли бы получить ее клиенты, реинвестируя заблокированные активы, и настаивает на взыскании неполученного вознаграждения доверительным управляющим.
Всего в российские суды было подано более 30 исков к Euroclear. В суд обратились банки УБРиР, Совкомбанк, «МТС банк», инвестбанк «Синара», его дочерний Газэнергобанк, Росбанк, Россельхозбанк, а также производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» и другие компании и частные инвесторы.
После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским Национальным расчетным депозитарием фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.