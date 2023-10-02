Сбербанк подал иск к депозитарию Euroclear на 665,64 млн рублей

В июле в суд с иском к Euroclear обратилась управляющая компания (УК) «Первая» (до марта 2022 г. – «Сбер управление активами»). Компания пытается взыскать с депозитария 185 млрд руб. за убытки своих клиентов от блокировки ценных бумаг. В ходе предварительного заседания суда 27 сентября стало известно, что их УК покупала на средства клиентов, которые были переданы ей в доверительное управление. «Первая» требует также выплаты дохода, который могли бы получить ее клиенты, реинвестируя заблокированные активы, и настаивает на взыскании неполученного вознаграждения доверительным управляющим.