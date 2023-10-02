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Инвестиции

Сбербанк подал иск к депозитарию Euroclear на 665,64 млн рублей

Ведомости

Сбербанк подал иск к депозитарию Euroclear о взыскании 665,64 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Банк подал заявление в Арбитражный суд Москвы 2 октября. Иск пока не опубликован, суть требований не раскрывается.

В июле в суд с иском к Euroclear обратилась управляющая компания (УК) «Первая» (до марта 2022 г. – «Сбер управление активами»). Компания пытается взыскать с депозитария 185 млрд руб. за убытки своих клиентов от блокировки ценных бумаг. В ходе предварительного заседания суда 27 сентября стало известно, что их УК покупала на средства клиентов, которые были переданы ей в доверительное управление. «Первая» требует также выплаты дохода, который могли бы получить ее клиенты, реинвестируя заблокированные активы, и настаивает на взыскании неполученного вознаграждения доверительным управляющим.

Ранее по теме: УК «Первая» раскрыла суть претензий к Euroclear на 185 млрд рублей

Всего в российские суды было подано более 30 исков к Euroclear. В суд обратились банки УБРиР, Совкомбанк, «МТС банк», инвестбанк «Синара», его дочерний Газэнергобанк, Росбанк, Россельхозбанк, а также производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» и другие компании и частные инвесторы.

После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским Национальным расчетным депозитарием фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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