УК «Первая» раскрыла суть претензий к Euroclear на 185 млрд рублей

УК «Первая» раскрыла суть претензий к Euroclear на 185 млрд рублейОна судится за средства клиентов и свое вознаграждение, но оппоненты видят риск неосновательного обогащения самой УК
Управляющая компания (УК) «Первая» («Сбер управление активами» до марта 2023 г.) пытается через Арбитражный суд Москвы взыскать с Euroclear 185 млрд руб. за убытки своих клиентов от блокировки ценных бумаг. Их УК покупала на средства клиентов, которые были переданы ей в доверительное управление. Об этом стало известно в ходе предварительного заседания суда 27 сентября, передает корреспондент «Ведомостей».
«Первая» требует также выплаты дохода, который могли бы получить ее клиенты, реинвестируя заблокированные активы, и настаивает на взыскании неполученного вознаграждения доверительным управляющим.
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