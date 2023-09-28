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УК «Первая» раскрыла суть претензий к Euroclear на 185 млрд рублей

Она судится за средства клиентов и свое вознаграждение, но оппоненты видят риск неосновательного обогащения самой УК
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Управляющая компания (УК) «Первая» («Сбер управление активами» до марта 2023 г.) пытается через Арбитражный суд Москвы взыскать с Euroclear 185 млрд руб. за убытки своих клиентов от блокировки ценных бумаг. Их УК покупала на средства клиентов, которые были переданы ей в доверительное управление. Об этом стало известно в ходе предварительного заседания суда 27 сентября, передает корреспондент «Ведомостей».

«Первая» требует также выплаты дохода, который могли бы получить ее клиенты, реинвестируя заблокированные активы, и настаивает на взыскании неполученного вознаграждения доверительным управляющим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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