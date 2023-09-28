УК «Первая» раскрыла суть претензий к Euroclear на 185 млрд рублей

Управляющая компания (УК) «Первая» («Сбер управление активами» до марта 2023 г.) пытается через Арбитражный суд Москвы взыскать с Euroclear 185 млрд руб. за убытки своих клиентов от блокировки ценных бумаг. Их УК покупала на средства клиентов, которые были переданы ей в доверительное управление. Об этом стало известно в ходе предварительного заседания суда 27 сентября, передает корреспондент «Ведомостей».