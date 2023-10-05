Акции производителя пивных роботов Doosan Robotics выросла вдвое после IPO
Стоимость акций южнокорейского производителя роботов Doosan Robotics выросла в первый день торгов на южнокорейской фондовой бирже 5 октября. Накануне компания провела крупнейшее IPO в стране в этом году, в ходе которого привлекла более $310 млн. Об этом пишет Market Watch.
Котировки Doosan Robotics открылись по цене 59 100 корейских вон ($43,67) за штуку, что более чем вдвое превышает начальную цену IPO в 26 000 вон ($19,25). Позднее акции потеряли часть роста, и на закрытии в 9:30 мск они составили 53 400 вон ($39,54), рост составил +97,69%.
Акции материнской компании Doosan сначала росли в преддверии долгожданного листинга ее подразделения, а в четверг упали на 19% до 91 800 вон ($67,97), что является максимальным снижением с марта 2020 г. При этом ее доля в Doosan Robotics упала до 68,2% с 90,9% до IPO.
Предполагаемая рыночная капитализация Doosan Robotics достигла почти 4 трлн вон ($2,96 млрд), исходя из общего количества выпущенных на данный момент обыкновенных акций, отмечает портал.
Doosan Robotics – крупнейший в Южной Корее производитель роботов, которые могут разливать пиво и кофе. Компания, основанная в 2015 г., успешно привлекла в ходе IPO 421 млрд вон ($312 млн). Doosan Robotics по итогам 2022 г. получила выручку в размере 44,9 млрд вон, операционный убыток составил 13,2 млрд вон. В сентябре 2023 г. гендиректор компании сообщил, что ожидает получения прибыли в 2024 г.
Doosan Robotics планирует использовать доходы от IPO для стратегических приобретений и зарубежной экспансии. По словам гендиректора, производитель роботов рассматривает возможность покупки компании, обладающей технологией, которая могла бы обеспечить мобильность роботов. В 2022 г. объем продаж компании от таких клиентов, как Hyundai Motor и LG Electronics составил 45 млрд вон ($33 млн).