Акции производителя пивных роботов Doosan Robotics выросла вдвое после IPO

Акции материнской компании Doosan сначала росли в преддверии долгожданного листинга ее подразделения, а в четверг упали на 19% до 91 800 вон ($67,97), что является максимальным снижением с марта 2020 г. При этом ее доля в Doosan Robotics упала до 68,2% с 90,9% до IPO.