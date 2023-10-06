Банк «Авангард» может выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года

«Авангард» уточнил, что всего на выплату дивидендов может направить около 4,6 млрд руб. из чистой прибыли. Список инвесторов, которые имеют право на их получение, планируют составить 23 ноября. Общий объем выплат за год с учетом предстоящей может достичь 130,1 руб. на акцию.