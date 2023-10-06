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Инвестиции

Банк «Авангард» может выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года

Ведомости

Совет директоров банка «Авангард» одобрил выплату дивидендов за девять месяцев 2023 г., следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Размер выплат может составить 57 руб. на одну обыкновенную акцию, доходность – 5,3%.

Акции кредитной организации на Мосбирже 6 октября выросли на 2,86% до 1080 руб. к 13:50 мск. В то же время индекс Мосбиржи составил 3130,59 пункта (-0,04%). С начала года котировки банка уменьшились на 1,4%, бенчмарк увеличился на 45,32%.

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«Авангард» уточнил, что всего на выплату дивидендов может направить около 4,6 млрд руб. из чистой прибыли. Список инвесторов, которые имеют право на их получение, планируют составить 23 ноября. Общий объем выплат за год с учетом предстоящей может достичь 130,1 руб. на акцию.

Банк уже дважды выплачивал дивиденды инвесторам в 2023 г. – итоговые за 2022 г. в размере 26,02 руб. за акцию, а также за I полугодие 2023 г. в размере 47,08 руб. на одну ценную бумагу.

За первые шесть месяцев банк «Авангард» направил на дивиденды 3,799 млрд руб., то есть почти всю прибыль за первое полугодие. Согласно отчетности по РСБУ, за этот период банк заработал 3,816 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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