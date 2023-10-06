Банк «Авангард» может выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года
Совет директоров банка «Авангард» одобрил выплату дивидендов за девять месяцев 2023 г., следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Размер выплат может составить 57 руб. на одну обыкновенную акцию, доходность – 5,3%.
Акции кредитной организации на Мосбирже 6 октября выросли на 2,86% до 1080 руб. к 13:50 мск. В то же время индекс Мосбиржи составил 3130,59 пункта (-0,04%). С начала года котировки банка уменьшились на 1,4%, бенчмарк увеличился на 45,32%.
«Авангард» уточнил, что всего на выплату дивидендов может направить около 4,6 млрд руб. из чистой прибыли. Список инвесторов, которые имеют право на их получение, планируют составить 23 ноября. Общий объем выплат за год с учетом предстоящей может достичь 130,1 руб. на акцию.
Банк уже дважды выплачивал дивиденды инвесторам в 2023 г. – итоговые за 2022 г. в размере 26,02 руб. за акцию, а также за I полугодие 2023 г. в размере 47,08 руб. на одну ценную бумагу.
За первые шесть месяцев банк «Авангард» направил на дивиденды 3,799 млрд руб., то есть почти всю прибыль за первое полугодие. Согласно отчетности по РСБУ, за этот период банк заработал 3,816 млрд руб.