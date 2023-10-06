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Инвестиции

Акции группы ПИК выросли на 3% после публикации отчетности за первое полугодие

Ведомости

Чистая прибыль группы компаний ПИК в первом полугодии 2023 г. составила 27,98 млрд руб., общая выручка – 264,86 млрд руб. Это следует из сообщения девелопера на сайте центра раскрытия корпоративной информации. После публикации отчетности акции на Московской бирже показали рост на 3% до 731,8 руб. к 17:23 мск.

Индекс биржи к этому времени составил 3134,29 пункта (+0,08%). С начала года котировки девелопера выросли на 16,1%, бенчмарк – на 45,51%.

В своем отчете застройщик привел данные о финансовых результатах по итогам первого полугодия 2021 г. Тогда чистая прибыль группы ПИК составила 69,42 млрд руб., а выручка – 189,27 млрд. По сравнению с этими показателями с января по июнь прибыль уменьшилась на 59,8%, а выручка возросла на 40%. Информацию по 2022 г. девелопер не раскрывал.

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Аналитики «Финама» открыли торговую идею о покупке акций ПИК с целью 843 руб. за ценную бумагу с доходностью 10% и горизонтом инвестирования от одного до двух месяцев. Эксперты отметили, что пока котировки находятся в затяжной коррекции и цена подходит к локальному уровню поддержки. Поэтому они рекомендовали установить значение «тейк-профит» на максимуме за год, а «стоп-лосс» с запасом ниже минимума – на уровне 632 руб. В таком случае риск на портфель составит 1,02%, уточнили аналитики.

Ранее по теме: Банк ВТБ окончательно вышел из состава акционеров ГК ПИК

24 августа ВТБ окончательно вышел из списка акционеров группы ПИК. До этого момента банку принадлежало 12,36% акций застройщика. Представители ВТБ отметили, что «сама инвестиция оценивается для бизнеса группы как успешная». Стороны не сообщили, сколько банк выручил от продажи своей доли. Капитализации ГК ПИК на Мосбирже на момент ее закрытия 23 августа составляла 545,5 млрд руб., соответственно, такой пакет мог стоить 67,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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