Акции группы ПИК выросли на 3% после публикации отчетности за первое полугодие

Аналитики «Финама» открыли торговую идею о покупке акций ПИК с целью 843 руб. за ценную бумагу с доходностью 10% и горизонтом инвестирования от одного до двух месяцев. Эксперты отметили, что пока котировки находятся в затяжной коррекции и цена подходит к локальному уровню поддержки. Поэтому они рекомендовали установить значение «тейк-профит» на максимуме за год, а «стоп-лосс» с запасом ниже минимума – на уровне 632 руб. В таком случае риск на портфель составит 1,02%, уточнили аналитики.