Акции «Яковлева» подешевели на фоне планов обсудить допэмиссию

Стоимость акций авиастроительной компании «Яковлев» в ходе торгов на Мосбирже 6 октября снизилась на 12,69% до дневного минимума 97,05 руб. Котировки упали на фоне новости компании о том, что ее акционеры на собрании 8 ноября обсудят увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.