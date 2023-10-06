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Инвестиции

Акции «Яковлева» подешевели на фоне планов обсудить допэмиссию

Ведомости

Стоимость акций авиастроительной компании «Яковлев» в ходе торгов на Мосбирже 6 октября снизилась на 12,69% до дневного минимума 97,05 руб. Котировки упали на фоне новости компании о том, что ее акционеры на собрании 8 ноября обсудят увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

По состоянию на 17:00 мск бумаги стоили 98,3 руб. (-11,56%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 133,71 (+0,06%). С начала года он вырос на 46%, котировки компании - на 155%.

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Новость также негативно отразилась и на котировках материнской компании ОАК. Стоимость бумаг снизилась на 7,89% до дневного минимума 1,75 руб. С начала года котировки ОАК выросли на 233%.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» объясняют негативную реакцию в бумагах тем, что при допэмиссии может размываться доля миноритарных акционеров. Кроме того, прибыль на одну акцию падает, что снижает потенциальные дивиденды.

«Яковлев» — российская авиастроительная компания. До июля 2023 г. называлась «Научно-производственной корпорацией «Иркут». Сегодня в составе компании работают конструкторские бюро, центры компетенций, сеть предприятий по серийному производству и обслуживанию новейших гражданских самолетов. Компания обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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