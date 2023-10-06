Акции «Яковлева» подешевели на фоне планов обсудить допэмиссию
Стоимость акций авиастроительной компании «Яковлев» в ходе торгов на Мосбирже 6 октября снизилась на 12,69% до дневного минимума 97,05 руб. Котировки упали на фоне новости компании о том, что ее акционеры на собрании 8 ноября обсудят увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
По состоянию на 17:00 мск бумаги стоили 98,3 руб. (-11,56%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 133,71 (+0,06%). С начала года он вырос на 46%, котировки компании - на 155%.
«Яковлев» — российская авиастроительная компания. До июля 2023 г. называлась «Научно-производственной корпорацией «Иркут». Сегодня в составе компании работают конструкторские бюро, центры компетенций, сеть предприятий по серийному производству и обслуживанию новейших гражданских самолетов. Компания обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения.