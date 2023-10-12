«Транснефть» редомицилировала еще одну компанию с Кайманов
«Транснефть» перенесла компанию «КТК Инвестментс Компани» из юрисдикции Каймановых островов в специальный административный район (САР) на острове Русский во Приморском крае, следует из данных ЕГРЮЛ.
Регистрация была осуществлена 26 сентября в поселке Воевода на острове Русский. Ранее по этому адресу была зарегистрирована другая компания «Транснефти» – «КТК Компани». Ее регистрация состоялась 2 февраля этого года.
В марте 2018 г. «Транснефть» поставила на баланс 100% акций двух компаний – «КТК компани» и «КТК инвестментс компани», зарегистрированных на Каймановых островах. Через «КТК компани» «Транснефть» распоряжается долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).
Акции «Транснефти» в ходе торгов 12 октября подорожали на 1,25% до 142 000 руб. По состоянию на 11:01 мск они стоили 141 300 руб. (+0,75%), индекс Мосбиржи составлял 3 159,89 пункта (-1,07%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании на 63%.