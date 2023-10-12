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«Транснефть» редомицилировала еще одну компанию с Кайманов

Ведомости

«Транснефть» перенесла компанию «КТК Инвестментс Компани» из юрисдикции Каймановых островов в специальный административный район (САР) на острове Русский во Приморском крае, следует из данных ЕГРЮЛ.

Регистрация была осуществлена 26 сентября в поселке Воевода на острове Русский. Ранее по этому адресу была зарегистрирована другая компания «Транснефти» – «КТК Компани». Ее регистрация состоялась 2 февраля этого года.

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В марте 2018 г. «Транснефть» поставила на баланс 100% акций двух компаний – «КТК компани» и «КТК инвестментс компани», зарегистрированных на Каймановых островах. Через «КТК компани» «Транснефть» распоряжается долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Акции «Транснефти» в ходе торгов 12 октября подорожали на 1,25% до 142 000 руб. По состоянию на 11:01 мск они стоили 141 300 руб. (+0,75%), индекс Мосбиржи составлял 3 159,89 пункта (-1,07%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании на 63%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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