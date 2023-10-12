«Транснефть» редомицилировала еще одну компанию с Кайманов

Акции «Транснефти» в ходе торгов 12 октября подорожали на 1,25% до 142 000 руб. По состоянию на 11:01 мск они стоили 141 300 руб. (+0,75%), индекс Мосбиржи составлял 3 159,89 пункта (-1,07%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании на 63%.