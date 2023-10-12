Мосбиржа направила концепцию депозитария стран БРИКС в Минфин и ВЭБ
Мосбиржа сформулировала концепцию центрального депозитария стран БРИКС и направила ее на рассмотрение в Минфин и ВЭБ. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), которая проходит в Екатеринбурге.
«Биржа свои предложения направила, но не в БРИКС, а в Минфин и в ВЭБ. РФ проводит саммит БРИКС в следующем году, повестку которого определяют власти», – сказал он.
Речь идет о создании центрального депозитария стран БРИКС с применением технологии распределенных реестров, пояснил Швецов. Он уточнил, что депозитарий не будет зарегистрирован как юрлицо: «Это будет блокчейн с нодами у центральных депозитариев стран БРИКС».
15 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума Швецов заявил, что Мосбиржа рассматривает идею создать международный депозитарий на базе БРИКС. Он напомнил, что на сегодняшний день существует три международных депозитария: Bank of New York, Euroclear и Clearstream. По словам Швецова, создание депозитария стран БРИКС, «который бы подключился к “ненедружественным” странам», возможно. Тогда Швецов назвал идею «сырой».