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Мосбиржа направила концепцию депозитария стран БРИКС в Минфин и ВЭБ

Ведомости

Мосбиржа сформулировала концепцию центрального депозитария стран БРИКС и направила ее на рассмотрение в Минфин и ВЭБ. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), которая проходит в Екатеринбурге.

«Биржа свои предложения направила, но не в БРИКС, а в Минфин и в ВЭБ. РФ проводит саммит БРИКС в следующем году, повестку которого определяют власти», – сказал он.

Речь идет о создании центрального депозитария стран БРИКС с применением технологии распределенных реестров, пояснил Швецов. Он уточнил, что депозитарий не будет зарегистрирован как юрлицо: «Это будет блокчейн с нодами у центральных депозитариев стран БРИКС».

15 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума Швецов заявил, что Мосбиржа рассматривает идею создать международный депозитарий на базе БРИКС. Он напомнил, что на сегодняшний день существует три международных депозитария: Bank of New York, Euroclear и Clearstream. По словам Швецова, создание депозитария стран БРИКС, «который бы подключился к “ненедружественным” странам», возможно. Тогда Швецов назвал идею «сырой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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