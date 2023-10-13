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Инвестиции

Чистая прибыль Citigroup в III квартале превысила ожидания и составила $3,5 млрд

Ведомости

Citigroup отчиталась за III квартал 2023 г. Банк заработал $1,63 на акцию при выручке в 20,1 млрд, превысив ожидания аналитиков, опрошенных FactSet. Они прогнозировали прибыль в $1,23 на акцию при выручке в $19,3 млрд, пишет Barron's.

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Рост квартальной выручки Citigroup составил 9% в годовом выражении и 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая прибыль выросла на 2% г/г и на 22% к/к, составив $3,5 млрд.

На фоне выхода отчетности акции Citigroup выросли на 4,29% до $43,31. По состоянию на 17:58 мск бумаги торговались по цене $42,66 (+2,72%).

Общая стоимость по кредитам составила $1,8 млрд, что примерно соответствует уровню предыдущего квартала, но на 35% выше, чем годом ранее, из-за «продолжающейся нормализации чистых кредитных убытков».

Финансовые результаты Citigroup были опубликованы после того, как банк объявил о радикальных изменениях в своей организационной структуре. Citigroup объяснял это необходимостью сделать свою деятельность более эффективной. При этом в прошлом месяце он подчеркнул, что последствия его изменений не будут отражены в финансовой отчетности до IV квартала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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