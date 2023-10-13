Чистая прибыль Citigroup в III квартале превысила ожидания и составила $3,5 млрд
Citigroup отчиталась за III квартал 2023 г. Банк заработал $1,63 на акцию при выручке в 20,1 млрд, превысив ожидания аналитиков, опрошенных FactSet. Они прогнозировали прибыль в $1,23 на акцию при выручке в $19,3 млрд, пишет Barron's.
Рост квартальной выручки Citigroup составил 9% в годовом выражении и 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая прибыль выросла на 2% г/г и на 22% к/к, составив $3,5 млрд.
На фоне выхода отчетности акции Citigroup выросли на 4,29% до $43,31. По состоянию на 17:58 мск бумаги торговались по цене $42,66 (+2,72%).
Общая стоимость по кредитам составила $1,8 млрд, что примерно соответствует уровню предыдущего квартала, но на 35% выше, чем годом ранее, из-за «продолжающейся нормализации чистых кредитных убытков».
Финансовые результаты Citigroup были опубликованы после того, как банк объявил о радикальных изменениях в своей организационной структуре. Citigroup объяснял это необходимостью сделать свою деятельность более эффективной. При этом в прошлом месяце он подчеркнул, что последствия его изменений не будут отражены в финансовой отчетности до IV квартала.