Чистая прибыль Citigroup в III квартале превысила ожидания и составила $3,5 млрд

Финансовые результаты Citigroup были опубликованы после того, как банк объявил о радикальных изменениях в своей организационной структуре. Citigroup объяснял это необходимостью сделать свою деятельность более эффективной. При этом в прошлом месяце он подчеркнул, что последствия его изменений не будут отражены в финансовой отчетности до IV квартала.