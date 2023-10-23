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Инвестиции

Акции Softline подорожали на фоне новости о выкупе бумаг Мосбиржи у ЕБРР

Ведомости

Стоимость акций IT-группы Softline в моменте поднялась на 5,5% до 180 руб. на фоне новости о выкупе доли Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Московской бирже.

К 10:54 мск акции Softline торговались по 177,7 руб. – на 4,2% больше по сравнению с ценой на момент закрытия основной торговой сессии 20 октября. Ключевой индекс Мосбиржи составил 3269,28 пункта с нулевым ростом, IT-индекс – 2904,79 п. (-1,02%). Группа начала листинг на Мосбирже 26 сентября. С этого момента бумаги компании подорожали на 19,6%, бенчмарки поднялись на 7,1% и 5,9% соответственно.

О выкупе принадлежавшего ЕБРР пакета акций Мосбиржи в размере 5,3% IT-корпорацией Softline написал днем ранее Forbes. Сделку одобрила профильная комиссия в правительстве при условии дисконта в размере 60% к биржевой цене акций, а также 20%-го «налога на выход» (exit tax). Информацию изданию подтвердили несколько близких к одной из сторон источников, официально в ЕБРР и Softline новость не прокомментировали. 

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ЕБРР стал акционером Мосбиржи в январе 2012 г. На тот момент банк приобрел 6,29% акций торговой площадки и стал крупнейшим иностранным держателем ее бумаг. По данным Forbes, к 4 апреля 2023 г. ЕБРР владел около 120,5 млн акций биржи (5,3%).

К закрытию основных торгов 20 октября стоимость акций Мосбиржи составила 189,18 руб. Полная стоимость пакета ЕБРР могла достичь около 22,8 млрд руб., а с учетом дисконта и «налога на выход» – 7,3 млрд руб.

Вместе с Мосбиржей торги акциями Softline 26 сентября запустила Санкт-Петербургская биржа. Компания проводила прямой листинг: цена устанавливалась на бирже и на момент открытия составила 160 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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