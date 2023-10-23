Акции Softline подорожали на фоне новости о выкупе бумаг Мосбиржи у ЕБРР
Стоимость акций IT-группы Softline в моменте поднялась на 5,5% до 180 руб. на фоне новости о выкупе доли Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Московской бирже.
К 10:54 мск акции Softline торговались по 177,7 руб. – на 4,2% больше по сравнению с ценой на момент закрытия основной торговой сессии 20 октября. Ключевой индекс Мосбиржи составил 3269,28 пункта с нулевым ростом, IT-индекс – 2904,79 п. (-1,02%). Группа начала листинг на Мосбирже 26 сентября. С этого момента бумаги компании подорожали на 19,6%, бенчмарки поднялись на 7,1% и 5,9% соответственно.
О выкупе принадлежавшего ЕБРР пакета акций Мосбиржи в размере 5,3% IT-корпорацией Softline написал днем ранее Forbes. Сделку одобрила профильная комиссия в правительстве при условии дисконта в размере 60% к биржевой цене акций, а также 20%-го «налога на выход» (exit tax). Информацию изданию подтвердили несколько близких к одной из сторон источников, официально в ЕБРР и Softline новость не прокомментировали.
ЕБРР стал акционером Мосбиржи в январе 2012 г. На тот момент банк приобрел 6,29% акций торговой площадки и стал крупнейшим иностранным держателем ее бумаг. По данным Forbes, к 4 апреля 2023 г. ЕБРР владел около 120,5 млн акций биржи (5,3%).
К закрытию основных торгов 20 октября стоимость акций Мосбиржи составила 189,18 руб. Полная стоимость пакета ЕБРР могла достичь около 22,8 млрд руб., а с учетом дисконта и «налога на выход» – 7,3 млрд руб.
Вместе с Мосбиржей торги акциями Softline 26 сентября запустила Санкт-Петербургская биржа. Компания проводила прямой листинг: цена устанавливалась на бирже и на момент открытия составила 160 руб.