Акции Softline подорожали на фоне новости о выкупе бумаг Мосбиржи у ЕБРР

О выкупе принадлежавшего ЕБРР пакета акций Мосбиржи в размере 5,3% IT-корпорацией Softline написал днем ранее Forbes. Сделку одобрила профильная комиссия в правительстве при условии дисконта в размере 60% к биржевой цене акций, а также 20%-го «налога на выход» (exit tax). Информацию изданию подтвердили несколько близких к одной из сторон источников, официально в ЕБРР и Softline новость не прокомментировали.