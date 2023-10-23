Акции «Русагро» подешевели на фоне выхода отчета об операционных результатах

В августе «Русагро» представил результаты по МСФО за II квартал 2023 г. и первое полугодие. Аналитики посчитали отчет «нерадостным» и «невыразительным», даже несмотря на то, что компания улучшила показатели прибыли как за три месяца, так и за полгода. В первом полугодии «Русагро» восстанавливает прибыль г/г (рост в 28 раз), несмотря на падение выручки (на 16%). Группа также показала положительный свободный денежный поток и сократила чистый долг (почти -20%).