Акции «Русагро» подешевели на фоне выхода отчета об операционных результатах
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) «Русагро» подешевели на 3,41% до 1484,4 руб. за бумагу. Котировки отреагировали снижением на публикацию компанией операционных результатов за III квартал 2023 г.
По состоянию на 11:35 мск стоимость бумаг составила 1488,4 руб. (-3,15%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 259,29 (-0,31%). С начала года бенчмарк вырос на 52%, котировки компании – на 125,24%.
Выручка агрохолдинга «Русагро» в III квартале выросла на 35% в годовом выражениии и составила 78,2 млрд руб. (до межсегментных элиминаций). По итогам девяти месяцев выручка снизилась на 1% до 187,7 млрд руб.
Показатель в III квартале увеличился, несмотря на отрицательную динамику мировых цен. Компания объяснила его рост консолидацией группы компаний «НМЖК» (+14,9 млрд руб.) и увеличением объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю. Также на рост выручки повлияла положительная динамика цен на рынке сахара и свинины.
Из отчета следует, что выручка сельскохозяйственного бизнеса увеличилась в 2,1 раза до 12,23 млрд руб. – она составляет 16% от общей выручки, сахарного – на 26% до 13,315 млрд руб. (17%), мясного – на 16% до 12,914 млрд рублей (17%), масложирового (без учета НМЖК) – снизилась на 18% до 24,745 млрд руб. (32%). Доля НМЖК (14,971 млрд руб.) в выручке составила 19%.
В августе «Русагро» представил результаты по МСФО за II квартал 2023 г. и первое полугодие. Аналитики посчитали отчет «нерадостным» и «невыразительным», даже несмотря на то, что компания улучшила показатели прибыли как за три месяца, так и за полгода. В первом полугодии «Русагро» восстанавливает прибыль г/г (рост в 28 раз), несмотря на падение выручки (на 16%). Группа также показала положительный свободный денежный поток и сократила чистый долг (почти -20%).