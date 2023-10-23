Акции европейских рантье упали до минимума с 2012 года
Стоимость акций европейских компаний в сфере недвижимости упали до самого низкого уровня почти за 12 лет. Это происходит из-за опасений по поводу финансирования, связанных с ростом процентных ставок, сообщило агентство Bloomberg.
Индекс недвижимости Stoxx 600 снизился 23 октября на 2% до 10 667 пунктов по сравнению с показателем на момент закрытия основных торгов 20 октября. С начала года падение составило 14%. В последний раз бенчмарк находился в пределах этого значения 8 января 2012 г. В индекс входят рантье British Land и немецкий Vonovia, а также группа торговых центров Unibail-Rodamco-Westfield.
Агентство пояснило со ссылкой на аналитиков, что активы компаний в секторе недвижимости подешевели из-за роста затрат на обслуживание долга. Так, в Германии средняя доходность 10-летних облигаций увеличилась на семь базисных пунктов до 2,96%. В США показатель достиг максимума за последние 16 лет и превысил 5%. Из-за увеличения доходности бондов некоторым компаниям придется привлечь дополнительные капиталы, чтобы сохранить баланс.
Аналитик Bloomberg Intelligence в сфере недвижимости Сью Манден отметила, что ситуация может вызвать тенденцию к снижению стоимости сделок с недвижимостью. По ее мнению, ситуация не изменится, пока не станет ясно, что процентные ставки достигли пиковых значений.
Доходность облигаций увеличилась до самого высокого с 2007 г. уровня еще весной. В большинстве стран мира ставки находятся вблизи исторических максимумов. По подсчетам аналитиков, в ближайшие три года стоимость мирового суверенного долга удвоится и к 2025 г. достигнет $2,8 трлн.