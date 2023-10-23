Акции европейских рантье упали до минимума с 2012 года

Индекс недвижимости Stoxx 600 снизился 23 октября на 2% до 10 667 пунктов по сравнению с показателем на момент закрытия основных торгов 20 октября. С начала года падение составило 14%. В последний раз бенчмарк находился в пределах этого значения 8 января 2012 г. В индекс входят рантье British Land и немецкий Vonovia, а также группа торговых центров Unibail-Rodamco-Westfield.