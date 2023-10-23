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Инвестиции

Чистая прибыль «Северстали» уменьшилась более чем на 13% с января по сентябрь

Ведомости

Чистая прибыль сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» с января по сентябрь 2023 г. составила 146,1 млрд руб. Показатель уменьшился на 13,64% год к году, следует из промежуточной бухгалтерской отчетности компании.

В отчете также указано, что выручка «Северстали» за девять месяцев достигла 494,6 млрд руб. – на 5,8% больше, чем с января по сентябрь 2022 г. Совокупный финансовый результат компании за период уменьшился на 13,6% год к году и составил 146,1 млрд руб.

Акции «Северстали» в 15:58 мск торговались по 1398,2 руб. – на 0,8% меньше, чем на момент закрытия основных торгов днем ранее. Ключевой индекс Мосбиржи составил 3253,52 пункта (-0,48%), индекс металлов и добычи – 8232,22 п. (-0,71%). С начала года котировки компании увеличились на 54,67%, бенчмарки – на 51,02% и 39,79% соответственно.

«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Летом собрание акционеров «Северстали» решило не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что решение совета директоров было ожидаемым. По их мнению, неопределенность бизнеса растет, снижение маржинальности происходит на фоне роста издержек. 

В самой компании допускали, что могут вернуться к вопросу дивидендных выплат. Главным условием в этом случае будет соответствие экономической ситуации ожиданиям менеджмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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