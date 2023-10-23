Чистая прибыль «Северстали» уменьшилась более чем на 13% с января по сентябрь
Чистая прибыль сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» с января по сентябрь 2023 г. составила 146,1 млрд руб. Показатель уменьшился на 13,64% год к году, следует из промежуточной бухгалтерской отчетности компании.
В отчете также указано, что выручка «Северстали» за девять месяцев достигла 494,6 млрд руб. – на 5,8% больше, чем с января по сентябрь 2022 г. Совокупный финансовый результат компании за период уменьшился на 13,6% год к году и составил 146,1 млрд руб.
Акции «Северстали» в 15:58 мск торговались по 1398,2 руб. – на 0,8% меньше, чем на момент закрытия основных торгов днем ранее. Ключевой индекс Мосбиржи составил 3253,52 пункта (-0,48%), индекс металлов и добычи – 8232,22 п. (-0,71%). С начала года котировки компании увеличились на 54,67%, бенчмарки – на 51,02% и 39,79% соответственно.
Летом собрание акционеров «Северстали» решило не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что решение совета директоров было ожидаемым. По их мнению, неопределенность бизнеса растет, снижение маржинальности происходит на фоне роста издержек.
В самой компании допускали, что могут вернуться к вопросу дивидендных выплат. Главным условием в этом случае будет соответствие экономической ситуации ожиданиям менеджмента.