Чистая прибыль «Северстали» уменьшилась более чем на 13% с января по сентябрь

В отчете также указано, что выручка «Северстали» за девять месяцев достигла 494,6 млрд руб. – на 5,8% больше, чем с января по сентябрь 2022 г. Совокупный финансовый результат компании за период уменьшился на 13,6% год к году и составил 146,1 млрд руб.