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Инвестиции

Совет директоров UC Rusal рекомендовал не платить дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Совет директоров UC Rusal рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за девять месяцев текущего года. Об этом сообщила компания.

«В условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году», – сказал представитель компании «Интерфаксу».

Стоимость акций производителя алюминия в ходе торгов на Мосбирже 10 ноября снизилась на 2% до минимума 39,26 руб. К 18:02 мск она составила 39,56 руб. (-1,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 239,55 (-0,01%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании остались примерно на том же уровне.

Заседании совет директоров состоялось 10 ноября. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов, назначено на 11 декабря.

Ранее сегодня UC Rusal сообщил, что разместил биржевые облигации серии БО-001Р-05 на 600 млн юаней. Количество облигаций составило 600 000, номинальной стоимостью 1000 юаней каждая со сроком обращения 2,5 года и купонным периодом 182 дня.

О том, что дивидендных выплат от UC Rusal можно ожидать, но доходность вряд ли будет существенная, учитывая масштабную капитальную программу компании, говорил «Ведомостям» аналитик «БКС мир инвестиций» Ахмед Алиев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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