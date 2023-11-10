Совет директоров UC Rusal рекомендовал не платить дивиденды за девять месяцев

Стоимость акций производителя алюминия в ходе торгов на Мосбирже 10 ноября снизилась на 2% до минимума 39,26 руб. К 18:02 мск она составила 39,56 руб. (-1,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 239,55 (-0,01%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании остались примерно на том же уровне.