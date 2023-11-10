Совет директоров UC Rusal рекомендовал не платить дивиденды за девять месяцев
Совет директоров UC Rusal рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за девять месяцев текущего года. Об этом сообщила компания.
«В условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году», – сказал представитель компании «Интерфаксу».
Стоимость акций производителя алюминия в ходе торгов на Мосбирже 10 ноября снизилась на 2% до минимума 39,26 руб. К 18:02 мск она составила 39,56 руб. (-1,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 239,55 (-0,01%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании остались примерно на том же уровне.
Заседании совет директоров состоялось 10 ноября. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов, назначено на 11 декабря.
Ранее сегодня UC Rusal сообщил, что разместил биржевые облигации серии БО-001Р-05 на 600 млн юаней. Количество облигаций составило 600 000, номинальной стоимостью 1000 юаней каждая со сроком обращения 2,5 года и купонным периодом 182 дня.