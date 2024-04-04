Чистая прибыль Делимобиля в 2023 году выросла в 2,4 раза
«Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), оператор каршеринга в России, нарастил чистую прибыль за 2023 г. в 2,4 раза до 1,9 млрд руб., следует из финансовых результатов компании по МСФО .
Выручка в отчетный период выросла на 33% год к году до 20,9 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 6,4 млрд рублю. увеличившись за год почти на 60%. Рентабельность по EBITDA составила 31% против 26% в 2022 г.
Чистый долг/EBITDA на 31 декабря 2023 г. снизился до уровня 3,3х. Компания намерена продолжить работу по последовательному снижению показателя до уровня не более 3,0х.
Общий размер автопарка на конец 2023 г. достиг 26 641 автомобиля, что на 34% больше по сравнению с 2022 г. Общее количество зарегистрированных пользователей на конец 2023 г. достигло 9,6 млн, число регистраций выросло на 14% г/г.
«Делимобиль» провел первичное публичное предложение (IPO) на Мосбиоже в феврале 2024 г. и привлек 4.2 млрд руб. В январе 2024 г. компания подтвердила кредитный рейтинг A+(RU) от агентства АКРА, прогноз – стабильный.