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Чистая прибыль Делимобиля в 2023 году выросла в 2,4 раза

Ведомости

«Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), оператор каршеринга в России, нарастил чистую прибыль за 2023 г. в 2,4 раза до 1,9 млрд руб., следует из финансовых результатов компании по МСФО .

Выручка в отчетный период выросла на 33% год к году до 20,9 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 6,4 млрд рублю. увеличившись за год почти на 60%. Рентабельность по EBITDA составила 31% против 26% в 2022 г. 

Чистый долг/EBITDA на 31 декабря 2023 г. снизился до уровня 3,3х. Компания намерена продолжить работу по последовательному снижению показателя до уровня не более 3,0х.

Общий размер автопарка на конец 2023 г. достиг 26 641 автомобиля, что на 34% больше по сравнению с 2022 г. Общее количество зарегистрированных пользователей на конец 2023 г. достигло 9,6 млн, число регистраций выросло на 14% г/г.

«Делимобиль» провел первичное публичное предложение (IPO) на Мосбиоже в феврале 2024 г. и привлек 4.2 млрд руб. В январе 2024 г. компания подтвердила кредитный рейтинг A+(RU) от агентства АКРА, прогноз – стабильный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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