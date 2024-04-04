Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в марте превысило 31 млн человек

Ранее Мосбиржа сообщила, что совокупный объем торгов на рынках торговой площадки в марте достиг 124,5 трлн руб. – на 17,9% выше в годовом выражении. Объем торгов на фондовом рынке год к году вырос на 40,6% до 4,5 трлн руб., на срочном рынке он увеличился на 32,2% до 7,8 трлн руб. На валютном рынке объем торгов достиг 30,6 трлн руб. (+23,9% г./г.), на денежном рынке – 79,1 трлн руб. (+11,7% г./г.), на рынке драгоценных металлов (спот и своп) – 67,8 млрд руб. (в 3,2 раза выше г./г.).