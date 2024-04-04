Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в марте превысило 31 млн человек
Количество физлиц с брокерскими счетами по итогам марта превысило 31,1 млн человек, за месяц они заключили 3,9 млн сделок на Московской бирже. Всего они открыли 55,1 млн брокерских счетов, сообщается на сайте торговой площадки.
Доля физлиц в торгах акциями по итогам прошедшего месяца составила 72%, в торгах облигациями – 29%. На валютном спот-рынке частные инвесторы заключили 12% от общего объема сделок, на срочном рынке – 55%. Всего в марте физлица инвестировали в активы на Мосбирже 82,2 млрд руб. – в 2,1 раза больше год к году.
Доля торгов акциями и биржевыми паями инвестиционных фондов (БПИФ) на вечерней сессии составила 12%. 88% всех сделок на вечерней торговой сессии заключили частные инвесторы. Среди БПИФ они чаще всего выбирали паи денежного рынка «Ликвидность». Наиболее популярными акциями среди физлиц стали бумаги Сбербанка, «Яндекса», «Лукойла», «ТКС холдинга», Мосбиржи, «Газпрома», ВТБ, «Роснефти», а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) X5 Retail Group.
Больше всего частных инвесторов с брокерскими счетами Мосбиржа зафиксировала в Москве и Московской области – 2,68 и 1,77 млн человек соответственно. В топ-10 регионов по максимальному количеству физлиц с брокерскими счетами также вошли Санкт-Петербург (1,34 млн человек), Краснодарский край (1,2 млн), Свердловская область (1,05 млн), Республика Башкортостан (1,05 млн), Республика Татарстан (970 000), Ростовская область (947 000), Челябинская область (822 000), Самарская область (727 000).
Ранее Мосбиржа сообщила, что совокупный объем торгов на рынках торговой площадки в марте достиг 124,5 трлн руб. – на 17,9% выше в годовом выражении. Объем торгов на фондовом рынке год к году вырос на 40,6% до 4,5 трлн руб., на срочном рынке он увеличился на 32,2% до 7,8 трлн руб. На валютном рынке объем торгов достиг 30,6 трлн руб. (+23,9% г./г.), на денежном рынке – 79,1 трлн руб. (+11,7% г./г.), на рынке драгоценных металлов (спот и своп) – 67,8 млрд руб. (в 3,2 раза выше г./г.).