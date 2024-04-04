Общее количество ИИС в России достигло 5,8 млн
В марте инвесторы открыли 13 800 новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Общее количество ИИС в России по итогам марта достигло 5,8 млн, сообщается на сайте Московской биржи.
Совокупный оборот по ИИС в марте достиг 221,8 млрд руб. – на 23% выше, чем по итогам марта 2023 г. Сделки с акциями от общего объема составили 78%, с биржевыми паями инвестиционных фондов (БПИФ) – 15%, с облигациями – 9%.
Больше всего ИИС по итогам марта открыто жителями Москвы и Московской области – 577 000 и 342 900 соответственно, уточняется в сообщении Мосбиржи. В лидеры по количеству таких счетов также вышли Санкт-Петербург (278 800), Свердловская область (193 600), Краснодарский край (186 400), Республики Башкортостан (181 600) и Татарстан (161 100), а также Ростовская (151 300), Челябинская (143 800) и Самарская (134 300) области.
Мосбиржа также подсчитала, что количество физлиц с брокерскими счетами по итогам марта достигло более 31,1 млн человек, общее количество счетов составило 55,1 млн. В торгах акциями доля частных инвесторов в марте составила 72%, в торгах облигациями – 29%. На валютном спот-рынке частные инвесторы заключили 12% от общего объема сделок, на срочном рынке – 55%. Всего в марте физлица инвестировали в активы на Мосбирже 82,2 млрд руб. – в 2,1 раза больше год к году.