Общее количество ИИС в России достигло 5,8 млн

Мосбиржа также подсчитала, что количество физлиц с брокерскими счетами по итогам марта достигло более 31,1 млн человек, общее количество счетов составило 55,1 млн. В торгах акциями доля частных инвесторов в марте составила 72%, в торгах облигациями – 29%. На валютном спот-рынке частные инвесторы заключили 12% от общего объема сделок, на срочном рынке – 55%. Всего в марте физлица инвестировали в активы на Мосбирже 82,2 млрд руб. – в 2,1 раза больше год к году.