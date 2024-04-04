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Общее количество ИИС в России достигло 5,8 млн

Ведомости

В марте инвесторы открыли 13 800 новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Общее количество ИИС в России по итогам марта достигло 5,8 млн, сообщается на сайте Московской биржи.

Совокупный оборот по ИИС в марте достиг 221,8 млрд руб. – на 23% выше, чем по итогам марта 2023 г. Сделки с акциями от общего объема составили 78%, с биржевыми паями инвестиционных фондов (БПИФ) – 15%, с облигациями – 9%.

Больше всего ИИС по итогам марта открыто жителями Москвы и Московской области – 577 000 и 342 900 соответственно, уточняется в сообщении Мосбиржи. В лидеры по количеству таких счетов также вышли Санкт-Петербург (278 800), Свердловская область (193 600), Краснодарский край (186 400), Республики Башкортостан (181 600) и Татарстан (161 100), а также Ростовская (151 300), Челябинская (143 800) и Самарская (134 300) области.

Мосбиржа также подсчитала, что количество физлиц с брокерскими счетами по итогам марта достигло более 31,1 млн человек, общее количество счетов составило 55,1 млн. В торгах акциями доля частных инвесторов в марте составила 72%, в торгах облигациями – 29%. На валютном спот-рынке частные инвесторы заключили 12% от общего объема сделок, на срочном рынке – 55%. Всего в марте физлица инвестировали в активы на Мосбирже 82,2 млрд руб. – в 2,1 раза больше год к году. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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