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Котировки «Лукойла» обновили исторический максимум

Ведомости

Котировки «Лукойла» на торгах 4 апреля достигли нового исторического рекорда в 7783,5 руб. Максимально к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня стоимость бумаг поднималась на 1,52%.

К 13:21 мск цена скорректировалась до 7769,5 руб. – на 1,34% выше закрытия основных торгов 3 апреля. Индекс Московской биржи с закрытия поднялся на 0,21% до 3402,74 пункта, нефтегазовый индекс вырос на 0,63% до 9309,9 п. С начала года акции «Лукойла» подорожали на 14,8%. бенчмарки увеличились на 9,8 и 5,24% соответственно.

Инвестиции «Лукойла» в геологоразведку в 2024 г. могут вырасти на 30% год к году до 47 млрд руб., сообщил ранее ТАСС со ссылкой на презентацию начальника департамента геологоразведочных работ компании Александра Семянова к коллегии Роснедр. Планируется, что объем поисково-разведочного бурения достигнет 200 000 кв. м горных пород. Семянов уточнил, что в последние пять лет уровень успешности поискового бурения «Лукойла» составляет более 80%.

Инвестиционный банк «Синара» в своей стратегии на II квартал ранее включил акции «Лукойла» в топ-пять лидирующих по прогнозируемой дивдоходности бумаг. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 498 руб. на акцию. Инвесторы компании еще не приняли решение. С учетом выплаты за первое полугодие совокупная выплата за прошедший год может составить 945 руб., общая дивдоходность – 12,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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