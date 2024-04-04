Котировки «Лукойла» обновили исторический максимум

Инвестиции «Лукойла» в геологоразведку в 2024 г. могут вырасти на 30% год к году до 47 млрд руб., сообщил ранее ТАСС со ссылкой на презентацию начальника департамента геологоразведочных работ компании Александра Семянова к коллегии Роснедр. Планируется, что объем поисково-разведочного бурения достигнет 200 000 кв. м горных пород. Семянов уточнил, что в последние пять лет уровень успешности поискового бурения «Лукойла» составляет более 80%.