Котировки «Лукойла» обновили исторический максимум
Котировки «Лукойла» на торгах 4 апреля достигли нового исторического рекорда в 7783,5 руб. Максимально к закрытию основной торговой сессии предыдущего дня стоимость бумаг поднималась на 1,52%.
К 13:21 мск цена скорректировалась до 7769,5 руб. – на 1,34% выше закрытия основных торгов 3 апреля. Индекс Московской биржи с закрытия поднялся на 0,21% до 3402,74 пункта, нефтегазовый индекс вырос на 0,63% до 9309,9 п. С начала года акции «Лукойла» подорожали на 14,8%. бенчмарки увеличились на 9,8 и 5,24% соответственно.
Инвестиции «Лукойла» в геологоразведку в 2024 г. могут вырасти на 30% год к году до 47 млрд руб., сообщил ранее ТАСС со ссылкой на презентацию начальника департамента геологоразведочных работ компании Александра Семянова к коллегии Роснедр. Планируется, что объем поисково-разведочного бурения достигнет 200 000 кв. м горных пород. Семянов уточнил, что в последние пять лет уровень успешности поискового бурения «Лукойла» составляет более 80%.
Инвестиционный банк «Синара» в своей стратегии на II квартал ранее включил акции «Лукойла» в топ-пять лидирующих по прогнозируемой дивдоходности бумаг. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 г. в размере 498 руб. на акцию. Инвесторы компании еще не приняли решение. С учетом выплаты за первое полугодие совокупная выплата за прошедший год может составить 945 руб., общая дивдоходность – 12,2%.