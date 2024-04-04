Котировки кофе на торгах достигли исторического максимума в $3850 за тонну

4 апреля также достигли максимумов с 1 февраля 2023 г. котировки на медь и алюминий. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) достигла пика в 11:45 мск и составила $9395 за тонну. Алюминий подорожал до дневного максимума в 12:30 мск, цена достигла $2461,5 за тонну.