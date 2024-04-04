Котировки US Rusal на торгах взлетели на 7,7%

К 14:54 мск стоимость бумаг скорректировалась до 38,79 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она выросла на 6,54%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,08% до 3398,31 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 0,35% и составил 8700,11 п. С начала года бенчмарки увеличились на 9,65 и 11,95% соответственно, котировки US Rusal – на 13,34%.