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Котировки US Rusal на торгах взлетели на 7,7%

Ведомости

Котировки US Rusal в ходе торгов росли на 7,7% на фоне роста биржевой стоимости алюминия. На пиках акции компании дорожали до 39,24 руб.

К 14:54 мск стоимость бумаг скорректировалась до 38,79 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она выросла на 6,54%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,08% до 3398,31 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 0,35% и составил 8700,11 п. С начала года бенчмарки увеличились на 9,65 и 11,95% соответственно, котировки US Rusal – на 13,34%.

Стоимость алюминия на торгах 4 апреля достигла максимума с 1 февраля 2023 г. На пиках майский фьючерс на цветной металл торговался по $2461,5 за тонну. 

К 14:54 мск котировки меди скорректировались до $9367/т, алюминий в это время торговался по $2439/т. С закрытия основных торгов предыдущего дня металлы подорожали на 1,13 и 0,41% соответственно. С начала года стоимость меди выросла на 9,44%, алюминия – на 2,31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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