Котировки US Rusal на торгах взлетели на 7,7%
Котировки US Rusal в ходе торгов росли на 7,7% на фоне роста биржевой стоимости алюминия. На пиках акции компании дорожали до 39,24 руб.
К 14:54 мск стоимость бумаг скорректировалась до 38,79 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она выросла на 6,54%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,08% до 3398,31 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 0,35% и составил 8700,11 п. С начала года бенчмарки увеличились на 9,65 и 11,95% соответственно, котировки US Rusal – на 13,34%.
Стоимость алюминия на торгах 4 апреля достигла максимума с 1 февраля 2023 г. На пиках майский фьючерс на цветной металл торговался по $2461,5 за тонну.
К 14:54 мск котировки меди скорректировались до $9367/т, алюминий в это время торговался по $2439/т. С закрытия основных торгов предыдущего дня металлы подорожали на 1,13 и 0,41% соответственно. С начала года стоимость меди выросла на 9,44%, алюминия – на 2,31%.