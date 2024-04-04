Мосбиржа включит акции «Займера» в третий уровень листинга
Московская биржа включит акции микрофинансовой компании (МФК) «Займер» в третий уровень листинга. Бумагам присвоили тикер ZAYM и регистрационный номер выпуска 1-01-16767-A, сообщается на сайте торговой площадки.
2 апреля «Займер» официально объявил о планах провести первичное публичное предложение акций (IPO). Объем размещения составит около 3 млрд руб.
Компания уточняла, что листинг и начало торгов может состояться в апреле, сбор заявок на участие в IPO от инвесторов должен стартовать после одобрения листинга Мосбиржей. В размещении смогут принять участие как «квалы», так и неквалифицированные инвесторы.
Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источник, что капитализация МФК по итогам IPO может составить 35–40 млрд руб. Это соответствует прогнозным мультипликаторам P/E (цена/прибыль) 2024 г. на уровне 5–6x.