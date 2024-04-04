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Мосбиржа включит акции «Займера» в третий уровень листинга

Ведомости

Московская биржа включит акции микрофинансовой компании (МФК) «Займер» в третий уровень листинга. Бумагам присвоили тикер ZAYM и регистрационный номер выпуска 1-01-16767-A, сообщается на сайте торговой площадки.

2 апреля «Займер» официально объявил о планах провести первичное публичное предложение акций (IPO). Объем размещения составит около 3 млрд руб. 

Компания уточняла, что листинг и начало торгов может состояться в апреле, сбор заявок на участие в IPO от инвесторов должен стартовать после одобрения листинга Мосбиржей. В размещении смогут принять участие как «квалы», так и неквалифицированные инвесторы.

Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источник, что капитализация МФК по итогам IPO может составить 35–40 млрд руб. Это соответствует прогнозным мультипликаторам P/E (цена/прибыль) 2024 г. на уровне 5–6x. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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