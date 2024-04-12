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Котировки «Норникеля» поднялись на 3,5% на фоне роста цен на металлы

Ведомости

Стоимость акций «Норникеля» в ходе торгов 12 апреля подскочила на 3,5% до 167,48 руб. Основными причинами роста стало повышение биржевых цен на металлы, а также эффект от недавнего сплита акций эмитента, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.

К 17:06 мск цена бумаг «Норникеля» скорректировалась до 166,38 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 2,86%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,59% и составил 3459,74 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 1,98% до 9153,9 п. С начала года котировки компании поднялись на 2,89%, бенчмарки – на 11,64 и 17,79% соответственно.

Котировки «Норникеля» реагируют на рост стоимости никеля и палладия, отметили инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов и аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко. 

На стоимость акций компании также повлияло обновление максимума 2022 г. в котировках меди, добавил аналитик «БКС мир инвестиций» Ахмед Алиев. За счет роста стоимости этот металл выходит на первое место в выручке «Норникеля», его доля составляет примерно 30%.

В 17:06 мск никель на Лондонской бирже металлов торговался по $17 838 за тонну – на 0,15% дороже, чем на закрытии предыдущей торговой сессии. Медь с закрытия подорожала на 1,92% до $9521,5 за тонну, палладий – на 3,89% до $98,7 за тройскую унцию. С начала года никель подорожал на 7,44%, медь – на 11,25%. Палладий за период подешевел на 4,48%.

Также в росте котировок «Норникеля» заметен эффект от сплита акций, который прошел на прошлой неделе, отметил Нестеренко. В связи со сплитом торги акциями компании на Мосбирже были приостановлены со 2 апреля на четыре торговых дня. Дробление акций компании в пропорции 100:1 завершилось 4 апреля, торги возобновились 8 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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