Котировки «Норникеля» поднялись на 3,5% на фоне роста цен на металлы
Стоимость акций «Норникеля» в ходе торгов 12 апреля подскочила на 3,5% до 167,48 руб. Основными причинами роста стало повышение биржевых цен на металлы, а также эффект от недавнего сплита акций эмитента, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
К 17:06 мск цена бумаг «Норникеля» скорректировалась до 166,38 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 2,86%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,59% и составил 3459,74 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 1,98% до 9153,9 п. С начала года котировки компании поднялись на 2,89%, бенчмарки – на 11,64 и 17,79% соответственно.
Котировки «Норникеля» реагируют на рост стоимости никеля и палладия, отметили инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов и аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко.
На стоимость акций компании также повлияло обновление максимума 2022 г. в котировках меди, добавил аналитик «БКС мир инвестиций» Ахмед Алиев. За счет роста стоимости этот металл выходит на первое место в выручке «Норникеля», его доля составляет примерно 30%.
В 17:06 мск никель на Лондонской бирже металлов торговался по $17 838 за тонну – на 0,15% дороже, чем на закрытии предыдущей торговой сессии. Медь с закрытия подорожала на 1,92% до $9521,5 за тонну, палладий – на 3,89% до $98,7 за тройскую унцию. С начала года никель подорожал на 7,44%, медь – на 11,25%. Палладий за период подешевел на 4,48%.
Также в росте котировок «Норникеля» заметен эффект от сплита акций, который прошел на прошлой неделе, отметил Нестеренко. В связи со сплитом торги акциями компании на Мосбирже были приостановлены со 2 апреля на четыре торговых дня. Дробление акций компании в пропорции 100:1 завершилось 4 апреля, торги возобновились 8 апреля.