Котировки «Норникеля» поднялись на 3,5% на фоне роста цен на металлы

В 17:06 мск никель на Лондонской бирже металлов торговался по $17 838 за тонну – на 0,15% дороже, чем на закрытии предыдущей торговой сессии. Медь с закрытия подорожала на 1,92% до $9521,5 за тонну, палладий – на 3,89% до $98,7 за тройскую унцию. С начала года никель подорожал на 7,44%, медь – на 11,25%. Палладий за период подешевел на 4,48%.