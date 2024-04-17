«Цифра брокер» оценил доходность акций в составе нового индекса IPO

Мосбиржа начнет рассчитывать новый индикатор – индекс Мосбиржи IPO (MIPO) с 19 апреля. С помощью него инвестор сможет следить за акциями компаний, которые недавно стали публичными. Первоначально в базу расчета войдут акции 15 компаний. Начальное значение индекса будет 1000 пунктов, рассчитываться он будет – один раз в день в рублях.