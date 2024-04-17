«Цифра брокер» оценил доходность акций в составе нового индекса IPO
Инвесторы к настоящему времени могли заработать в 11 случаях из 14 первичных публичных размещений (IPO) эмитентов в составе нового индекса Мосбиржи IPO, удерживая акции с момента размещения. Такой вывод сделали аналитики «Цифра брокер», оценивая данные на 16 апреля.
Так, положительную доходность с момента размещения показали бумаги Софтлайна (10,12%), Henderson (10,22%), «Европлана» (15,2%), «Мосгорломбарда» (21,6%), «Делимобиля» (26,75%), «Диасофта» (41,22%), Совкомбанка (67,57%), Whoosh (71,89%), «Группы Астра» (82,58%), «Южуралзолото» (97,58%), Genetico (178,13%).
В первый день листинга положительную доходность показывали акции восьми эмитентов из 14 в составе индекса Мосбиржи IPO, отмечают эксперты. Эти эмитенты – «Европлан» (8,57%), «Делимобиль» (6,75%), «Диасофт» (30,36%), Совкомбанк (8,74%), Whoosh (+0,22%), «Группа Астра» (+68,17%), «Южуралзолото» (3,82%), Genetico (95,92%).
Мосбиржа начнет рассчитывать новый индикатор – индекс Мосбиржи IPO (MIPO) с 19 апреля. С помощью него инвестор сможет следить за акциями компаний, которые недавно стали публичными. Первоначально в базу расчета войдут акции 15 компаний. Начальное значение индекса будет 1000 пунктов, рассчитываться он будет – один раз в день в рублях.