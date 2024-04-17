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«Цифра брокер» оценил доходность акций в составе нового индекса IPO

Ведомости

Инвесторы к настоящему времени могли заработать в 11 случаях из 14 первичных публичных размещений (IPO) эмитентов в составе нового индекса Мосбиржи IPO, удерживая акции с момента размещения. Такой вывод сделали аналитики «Цифра брокер», оценивая данные на 16 апреля.

Так, положительную доходность с момента размещения показали бумаги Софтлайна (10,12%), Henderson (10,22%), «Европлана» (15,2%), «Мосгорломбарда» (21,6%), «Делимобиля» (26,75%), «Диасофта» (41,22%), Совкомбанка (67,57%), Whoosh (71,89%), «Группы Астра» (82,58%), «Южуралзолото» (97,58%), Genetico (178,13%).

В первый день листинга положительную доходность показывали акции восьми эмитентов из 14 в составе индекса Мосбиржи IPO, отмечают эксперты. Эти эмитенты – «Европлан» (8,57%), «Делимобиль» (6,75%), «Диасофт» (30,36%), Совкомбанк (8,74%), Whoosh (+0,22%), «Группа Астра» (+68,17%), «Южуралзолото» (3,82%), Genetico (95,92%).

Мосбиржа начнет рассчитывать новый индикатор – индекс Мосбиржи IPO (MIPO) с 19 апреля. С помощью него инвестор сможет следить за акциями компаний, которые недавно стали публичными. Первоначально в базу расчета войдут акции 15 компаний. Начальное значение индекса будет 1000 пунктов, рассчитываться он будет – один раз в день в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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