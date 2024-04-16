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Мосбиржа с 19 апреля начнет расчет индекса IPO

Ведомости

Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора – индекса Мосбиржи IPO (MIPO). С помощью него инвестор сможет следить за акциями компаний, недавно осуществивших первичное публичное размещение (IPO). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Методика расчета нового индикатора вступит в силу 19 апреля. Начальное значение индекса будет 1000 пунктов, периодичность расчета – один раз в день, валюта индекса – российский рубль. 

Минимальное количество акций в базе расчета индекса – 12 акций, этот показатель будет плавающим, отмечает площадка.

Первогначально в базу расчета войдут акции 15 компаний: Whoosh (WUSH), «Генетико» (GECO), Carmoney (CARM), «Софтлайн» (SOFL), «Группа Астра» (ASTR), Henderson (HNFG), «Евротранс» (EUTR), ЮГК (UGLD), Совкомбанк (SVCB), «Мосгорломбард» (MGKL), «Делимобиль» (DELI), «Диасофт» (DIAS), «Кристалл» (KLVZ), «Европлан» (LEAS) и МФК «Займер» (ZAYM).

Для включения в базу расчета индекса Мосбиржи IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) должна быть не менее 5%, капитализация – не ниже 10 млрд руб. Пересмотр базы расчета индекса будет производиться ежеквартально.

«Появление в перспективе биржевых фондов на индекс Мосбиржи IPO поможет всем категориям инвесторов одним кликом приобретать высокодиверсифицированный портфель ценных бумаг, что повысит удобство их работы на рынке», – прокомментировал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.

Гендиректор «МГКЛ» Алексей Лазутин считает, что появление такого продукта – очень позитивная новость и для всех эмитентов, и для инвесторов. По его словам, инвесторам это дает возможность диверсифицировать портфель и страховать свои риски. Для небольших компаний это позитивно, потому что их акции теперь могут быть интересны для институциональных инвесторов через индексный диверсифицированный продукт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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