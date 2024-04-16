Мосбиржа с 19 апреля начнет расчет индекса IPO

Гендиректор «МГКЛ» Алексей Лазутин считает, что появление такого продукта – очень позитивная новость и для всех эмитентов, и для инвесторов. По его словам, инвесторам это дает возможность диверсифицировать портфель и страховать свои риски. Для небольших компаний это позитивно, потому что их акции теперь могут быть интересны для институциональных инвесторов через индексный диверсифицированный продукт.