Мосбиржа с 19 апреля начнет расчет индекса IPO
Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора – индекса Мосбиржи IPO (MIPO). С помощью него инвестор сможет следить за акциями компаний, недавно осуществивших первичное публичное размещение (IPO). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Методика расчета нового индикатора вступит в силу 19 апреля. Начальное значение индекса будет 1000 пунктов, периодичность расчета – один раз в день, валюта индекса – российский рубль.
Минимальное количество акций в базе расчета индекса – 12 акций, этот показатель будет плавающим, отмечает площадка.
Первогначально в базу расчета войдут акции 15 компаний: Whoosh (WUSH), «Генетико» (GECO), Carmoney (CARM), «Софтлайн» (SOFL), «Группа Астра» (ASTR), Henderson (HNFG), «Евротранс» (EUTR), ЮГК (UGLD), Совкомбанк (SVCB), «Мосгорломбард» (MGKL), «Делимобиль» (DELI), «Диасофт» (DIAS), «Кристалл» (KLVZ), «Европлан» (LEAS) и МФК «Займер» (ZAYM).
Для включения в базу расчета индекса Мосбиржи IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) должна быть не менее 5%, капитализация – не ниже 10 млрд руб. Пересмотр базы расчета индекса будет производиться ежеквартально.
«Появление в перспективе биржевых фондов на индекс Мосбиржи IPO поможет всем категориям инвесторов одним кликом приобретать высокодиверсифицированный портфель ценных бумаг, что повысит удобство их работы на рынке», – прокомментировал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.
Гендиректор «МГКЛ» Алексей Лазутин считает, что появление такого продукта – очень позитивная новость и для всех эмитентов, и для инвесторов. По его словам, инвесторам это дает возможность диверсифицировать портфель и страховать свои риски. Для небольших компаний это позитивно, потому что их акции теперь могут быть интересны для институциональных инвесторов через индексный диверсифицированный продукт.