Исследование: самыми активными инвесторами являются миллениалы
Россияне в возрасте от 25 до 34 лет (миллениалы) являются самыми активными частными инвесторами по сравнению с россиянами других возрастов, говорится в исследовании «ПСБ Благосостояние» (есть в распоряжении «Ведомостей»). В нем приняли участие 3600 россиян старше 18 лет по всей стране.
Среди опрошенных инвесторов число людей данной категории составляет 45%. Активным инвестированием также занимается 29% зумеров (молодых людей до 25 лет).
Самый широкий спектр инструментов, применяемых для управления деньгами, используют респонденты от 26 до 45 лет.
При этом респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет консервативнее относятся и к формированию сбережений. Например, среди них оказалась наибольшая доля тех, у кого есть банковские вклады (46% и 42% соответственно), полисы страхования здоровья и жизни (41% и 38%) и финансовая подушка безопасности (72% и 68%). Среди респондентов других возрастов доля таковых заметно ниже.
Из опроса также следует, что финансовые цели, в том числе и долгосрочные, есть у 68% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и у 64% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Среди самых молодых участников опроса (до 25 лет) финансовые цели ставит каждый второй, а среди респондентов старше 55 лет — только 37%.
Исследователи также вяявили закономерность, что женщины осторожнее мужчин относятся к инвестированию. Они реже (27% против 40% у мужчин) используют инструменты фондового и имеют более скромный средний размер счета. Суммами до 100 000 руб. при инвестировании оперируют 62% женщин и 52% мужчин, тогда как суммами от 300 000 руб. – 20% женщин и 30% мужчин.
Кроме того, мужчины чаще женщин занимаются финансовым планированием и ставят перед собой финансовые цели (61% против 56% соответственно), в том числе долгосрочные (на 10 лет и более – 6% и 2% соответственно).
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