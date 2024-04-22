Исследование: самыми активными инвесторами являются миллениалы

Из опроса также следует, что финансовые цели, в том числе и долгосрочные, есть у 68% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и у 64% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Среди самых молодых участников опроса (до 25 лет) финансовые цели ставит каждый второй, а среди респондентов старше 55 лет — только 37%.