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Исследование: самыми активными инвесторами являются миллениалы

Ведомости

Россияне в возрасте от 25 до 34 лет (миллениалы) являются самыми активными частными инвесторами по сравнению с россиянами других возрастов, говорится в исследовании «ПСБ Благосостояние» (есть в распоряжении «Ведомостей»). В нем приняли участие 3600 россиян старше 18 лет по всей стране.

Среди опрошенных инвесторов число людей данной категории составляет 45%. Активным инвестированием также занимается 29% зумеров (молодых людей до 25 лет).

Самый широкий спектр инструментов, применяемых для управления деньгами, используют респонденты от 26 до 45 лет.

При этом респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет консервативнее относятся и к формированию сбережений. Например, среди них оказалась наибольшая доля тех, у кого есть банковские вклады (46% и 42% соответственно), полисы страхования здоровья и жизни (41% и 38%) и финансовая подушка безопасности (72% и 68%). Среди респондентов других возрастов доля таковых заметно ниже.

Из опроса также следует, что финансовые цели, в том числе и долгосрочные, есть у 68% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и у 64% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Среди самых молодых участников опроса (до 25 лет) финансовые цели ставит каждый второй, а среди респондентов старше 55 лет — только 37%.

Исследователи также вяявили закономерность, что женщины осторожнее мужчин относятся к инвестированию. Они реже (27% против 40% у мужчин) используют инструменты фондового и имеют более скромный средний размер счета. Суммами до 100 000 руб. при инвестировании оперируют 62% женщин и 52% мужчин, тогда как суммами от 300 000 руб. – 20% женщин и 30% мужчин.

Кроме того, мужчины чаще женщин занимаются финансовым планированием и ставят перед собой финансовые цели (61% против 56% соответственно), в том числе долгосрочные (на 10 лет и более – 6% и 2% соответственно).

«ПСБ Благосостояние» – комплексная экосистема инвестиционных продуктов и услуг для частных клиентов в составе группы ПСБ. Объединяет продукты брокера и управляющей компании ПСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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