Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды 10 рублей на акцию
Совет директоров «Инарктики» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам IV квартала 2023 г. в размере 10 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Общая сумма, рекомендуемая к выплате, составляет 879 млн руб.
Совет директоров также предложил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 8 июля. Общее собрание акционеров запланировано на 27 июня в форме заочного голосования.
По итогам трех кварталов 2023 г. «Инарктика» уже выплатила дивиденды в размере 3,95 млрд руб. С учетом рекомендованной выплаты, дивиденды за весь 2023 г. могут составить 4,83 млрд руб., или 55 руб. на одну акцию.
По итогам 2023 г. «Инарктика» заработала чистую прибыль в размере 15,5 млрд руб. Показатель увеличился на 27% г/г. Выручка компании в этот период выросла на 21% до 28,5 млрд руб. на фоне роста продаж. Валовая прибыль составила 21,2 млрд руб. (+38%). Скорректированная EBITDA осталась на уровне прошлого года, 12,9 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 45%.