Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды 10 рублей на акцию

По итогам 2023 г. «Инарктика» заработала чистую прибыль в размере 15,5 млрд руб. Показатель увеличился на 27% г/г. Выручка компании в этот период выросла на 21% до 28,5 млрд руб. на фоне роста продаж. Валовая прибыль составила 21,2 млрд руб. (+38%). Скорректированная EBITDA осталась на уровне прошлого года, 12,9 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 45%.