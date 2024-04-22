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Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды 10 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Инарктики» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам IV квартала 2023 г. в размере 10 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма, рекомендуемая к выплате, составляет 879 млн руб. 

Совет директоров также предложил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 8 июля. Общее собрание акционеров запланировано на 27 июня в форме заочного голосования.

По итогам трех кварталов 2023 г. «Инарктика» уже выплатила дивиденды в размере 3,95 млрд руб. С учетом рекомендованной выплаты, дивиденды за весь 2023 г. могут составить 4,83 млрд руб., или 55 руб. на одну акцию.

По итогам 2023 г. «Инарктика» заработала чистую прибыль в размере 15,5 млрд руб. Показатель увеличился на 27% г/г.    Выручка компании в этот период выросла на 21% до 28,5 млрд руб. на фоне роста продаж. Валовая прибыль составила 21,2 млрд руб. (+38%). Скорректированная EBITDA осталась на уровне прошлого года, 12,9 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 45%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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