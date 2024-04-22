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Группа «Элемент» увеличила годовую чистую прибыль по МСФО на 93%

Ведомости

Производитель электроники группа компаний «Элемент», планирующая публичное первичное размещение (IPO), увеличила чистую прибыль по итогам 2023 г. на 93% до 5,3 млрд руб. за счет оптимизации расходов при росте объемов производства. Об этом говорится в финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В отчетный период выручка группы увеличилась на 46% г/г до 35,8 млрд руб. на фоне значительного увеличения спроса на российскую электронную компонентную базу.

EBITDA выросла на 68% г/г до 8,7 млрд руб. вследствие увеличения объемов производства и повышения операционной эффективности группы. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 г. за счет роста прибыльности группы.

Капитальные затраты за отчетный период составили 11,8 млрд руб. против 3,1 млрд руб. годом ранее. Компания объясняет рост увеличением инвестиций группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также разработку новой продукции и технологий.

Среди инвестиционных проектов компания называет расширение производства интегральных микросхем на пластинах диаметром 200 мм, модернизацию кристальных производств и запуск линий по корпусированию микросхем в пластик. Также планируется запуск в серийное производство серии 32-разрядных микроконтроллеров на ядрах RISC-V, создание линейки модулей связи и навигации, а также линейки электронной компонентной базы для нужд промышленности и энергетического сектора.

Кроме того, группа увеличила численность персонала выросла на 22% до 8 745 человек.

Группа компаний «Элемент» планирует провести IPO до конца 2024 г., сообщали «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом подготовки к IPO. Двое из них знают о том, что «Элемент» рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы. В случае оправдания ожиданий, IPO может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет.

«Элемент» – производитель российской микроэлектроники был создан в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Основная цель партнерства заключалась в создании единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и обеспечении технологического суверенитета страны в этой области. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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