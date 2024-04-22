Группа «Элемент» увеличила годовую чистую прибыль по МСФО на 93%
Производитель электроники группа компаний «Элемент», планирующая публичное первичное размещение (IPO), увеличила чистую прибыль по итогам 2023 г. на 93% до 5,3 млрд руб. за счет оптимизации расходов при росте объемов производства. Об этом говорится в финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В отчетный период выручка группы увеличилась на 46% г/г до 35,8 млрд руб. на фоне значительного увеличения спроса на российскую электронную компонентную базу.
EBITDA выросла на 68% г/г до 8,7 млрд руб. вследствие увеличения объемов производства и повышения операционной эффективности группы. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 г. за счет роста прибыльности группы.
Капитальные затраты за отчетный период составили 11,8 млрд руб. против 3,1 млрд руб. годом ранее. Компания объясняет рост увеличением инвестиций группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также разработку новой продукции и технологий.
Среди инвестиционных проектов компания называет расширение производства интегральных микросхем на пластинах диаметром 200 мм, модернизацию кристальных производств и запуск линий по корпусированию микросхем в пластик. Также планируется запуск в серийное производство серии 32-разрядных микроконтроллеров на ядрах RISC-V, создание линейки модулей связи и навигации, а также линейки электронной компонентной базы для нужд промышленности и энергетического сектора.
Кроме того, группа увеличила численность персонала выросла на 22% до 8 745 человек.
Группа компаний «Элемент» планирует провести IPO до конца 2024 г., сообщали «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом подготовки к IPO. Двое из них знают о том, что «Элемент» рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы. В случае оправдания ожиданий, IPO может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет.
«Элемент» – производитель российской микроэлектроники был создан в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Основная цель партнерства заключалась в создании единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и обеспечении технологического суверенитета страны в этой области.