Группа «Элемент» увеличила годовую чистую прибыль по МСФО на 93%

Группа компаний «Элемент» планирует провести IPO до конца 2024 г., сообщали «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом подготовки к IPO. Двое из них знают о том, что «Элемент» рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы. В случае оправдания ожиданий, IPO может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет.