Расписки «Русагро» подорожали на фоне увеличения выручки в I квартале
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) «Русагро» подорожали на 2,36% до 1482 руб. за бумагу. Котировки растут на фоне публикации операционных результатов за I квартал 2024 г.
По состоянию на 12:10 мск стоимость бумаг составила 1462,2 руб. (+0,99%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3472,64 пункта (+0,05%).
В I квартале 2024 г. консолидированная выручка «Русагро» составила 71,72 млрд руб. Показатель вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на фоне роста объемов реализации в масложировом бизнесе, пояснили в компании. Дополнительным фактором роста выручки стала консолидация группы компаний «НМЖК».
В отчетный период продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса «Русагро» увеличились на 84% г/г и составили 125 000 т. Рост обусловлен расширением присутствия в национальных сетях и увеличением экспорта. В частности, консолидированная «НМЖК» реализовала 49 000 т потребительской масложировой продукции.
В I квартале произвела 129 000 т сахара, что на 88% больше, чем было произведено в течение аналогичного квартала предыдущего года.
В январе «Русагро» сообщила о рекордной выручке в 2023 г. Выручка в этот период выросла на 20% по сравнению с 2022 г. и составила рекордные для компании 310,2 млрд руб. В «Русагро» отмечали, что рост выручки связан с существенным увеличением объемов реализации в сельскохозяйственном и сахарном сегментах и консолидации результатов группы «НМЖК» за второе полугодие 2023 г.