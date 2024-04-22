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«Софтлайн» заявил о выходе на рынок Казахстана

Ведомости

«Софтлайн» сообщил, что выходит на рынок республики Казахстан, для этого сформирует хаб в городе Алма-Аты.

Акции «Софтлайна» в ходе торгов 22 апреля дорожали на 1,05% до 163,68 руб. По состоянию на 14:20 мск их стоимость составляла 163,16 (+0,73%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3468,58 (-0,07%).

«Основная цель ГК Softline в новом регионе – продвижение собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров. При этом компания будет обеспечивать полный комплекс услуг, включая внедрение, сопровождение, техническую поддержку и обучение», – говорится в сообщении компании.

Одним из приоритетных направлений развития, указанных в стратегии, является международная экспансия на рынки дружественных стран. Стратегия предполагает последовательное открытие хабов в различных странах мира. Представительство в Казахстане станет «отправной точной» для выхода на весь рынок Центральной Азии, пояснили в компании.

Компания также отмечает, что в республике Казахстан уже много лет также функционирует IT-дистрибутор Axoft, входящий в состав ГК «Софтлайн». Выход «Софтлайна» на этот рынок будет способствовать консолидации ресурсов группы и расширению возможностей компаний.  

Softline – одна из немногих отечественных IT-компаний, которая ранее уже выстраивала успешный бизнес вне России и обладает большим накопленным опытом ведения операционной деятельности в 64 странах мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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