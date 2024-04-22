«Софтлайн» заявил о выходе на рынок Казахстана
«Софтлайн» сообщил, что выходит на рынок республики Казахстан, для этого сформирует хаб в городе Алма-Аты.
Акции «Софтлайна» в ходе торгов 22 апреля дорожали на 1,05% до 163,68 руб. По состоянию на 14:20 мск их стоимость составляла 163,16 (+0,73%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3468,58 (-0,07%).
«Основная цель ГК Softline в новом регионе – продвижение собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров. При этом компания будет обеспечивать полный комплекс услуг, включая внедрение, сопровождение, техническую поддержку и обучение», – говорится в сообщении компании.
Одним из приоритетных направлений развития, указанных в стратегии, является международная экспансия на рынки дружественных стран. Стратегия предполагает последовательное открытие хабов в различных странах мира. Представительство в Казахстане станет «отправной точной» для выхода на весь рынок Центральной Азии, пояснили в компании.
Компания также отмечает, что в республике Казахстан уже много лет также функционирует IT-дистрибутор Axoft, входящий в состав ГК «Софтлайн». Выход «Софтлайна» на этот рынок будет способствовать консолидации ресурсов группы и расширению возможностей компаний.
Softline – одна из немногих отечественных IT-компаний, которая ранее уже выстраивала успешный бизнес вне России и обладает большим накопленным опытом ведения операционной деятельности в 64 странах мира.