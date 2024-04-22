«Софтлайн» заявил о выходе на рынок Казахстана

Компания также отмечает, что в республике Казахстан уже много лет также функционирует IT-дистрибутор Axoft, входящий в состав ГК «Софтлайн». Выход «Софтлайна» на этот рынок будет способствовать консолидации ресурсов группы и расширению возможностей компаний.