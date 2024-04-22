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Акции «ТГК-14» дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Акции «ТГК-14» подешевели на 3,55% до 0,0163 руб. на фоне рекомендации совета директоров по дивидендам.

По состоянию на 15:00 мск котировки стоили 0,0165 руб. (-2,37%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3469,53 пункта (-0,04%).

Совет директоров 22 апреля по результатам 2023 г. рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию. Осуществить эти выплаты предлагается из чистой прибыли за год в размере 1 464 303 336,54 руб.

Также совет директоров предложил направить 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счет части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям составляет 285 696 663,46 руб.

4 июня предложено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, предлагается осуществить не позднее 18 июня, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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