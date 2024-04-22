Акции «ТГК-14» дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам

Совет директоров 22 апреля по результатам 2023 г. рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию. Осуществить эти выплаты предлагается из чистой прибыли за год в размере 1 464 303 336,54 руб.