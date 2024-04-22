Акции «ТГК-14» дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам
Акции «ТГК-14» подешевели на 3,55% до 0,0163 руб. на фоне рекомендации совета директоров по дивидендам.
По состоянию на 15:00 мск котировки стоили 0,0165 руб. (-2,37%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3469,53 пункта (-0,04%).
Совет директоров 22 апреля по результатам 2023 г. рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию. Осуществить эти выплаты предлагается из чистой прибыли за год в размере 1 464 303 336,54 руб.
Также совет директоров предложил направить 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счет части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям составляет 285 696 663,46 руб.
4 июня предложено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, предлагается осуществить не позднее 18 июня, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля.