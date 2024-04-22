Kaspi.kz увеличила чистую прибыль в I квартале на 28%
Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz отчиталась за I квартал 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Соглано отчету, чистая прибыль в этот период выросла на 28% г/г до 223 млрд тенге ($500 млн).
Выручка в отчетный период увеличилась на 40% г/г до 553 млрд тенге ($1,2 млн).
По результатам I квартала 2024 г. совет директоров Kaspi.kz рекомендовал выплатить дивидендов в размере 850 тенге ($1,91) за одну глобальную депозитарную расписку.
Компания ожидает рост консолидированной чистой прибыли в 2024 г. примерно на 25% в годовом выражении, отмечается в пресс-релизе.
Kaspi.kz, в состав которой входит третий по величине розничный банк Казахстана Kaspi Bank, в январе этого года разместила ценные бумаги компании в рамках первичного публичного предложения (IPO) на американской бирже Nasdaq на $1,04 млрд.
22 апреля котировки Kaspi.kz растут на премаркете на 6,29% до $123 за бумагу, следует из данных Nasdaq. По состоянию на закрытие 19 апреля стоимость расписок составила $115,72.