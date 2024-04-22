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Kaspi.kz увеличила чистую прибыль в I квартале на 28%

Ведомости

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz отчиталась за I квартал 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Соглано отчету, чистая прибыль в этот период выросла на 28% г/г до 223 млрд тенге ($500 млн).

Выручка в отчетный период увеличилась на 40% г/г до 553 млрд тенге ($1,2 млн).

По результатам I квартала 2024 г. совет директоров Kaspi.kz рекомендовал выплатить дивидендов в размере 850 тенге ($1,91) за одну глобальную депозитарную расписку.

Компания ожидает рост консолидированной чистой прибыли в 2024 г. примерно на 25% в годовом выражении, отмечается в пресс-релизе.

Kaspi.kz, в состав которой входит третий по величине розничный банк Казахстана Kaspi Bank, в январе этого года разместила ценные бумаги компании в рамках первичного публичного предложения (IPO) на американской бирже Nasdaq на $1,04 млрд.

22 апреля котировки Kaspi.kz растут на премаркете на 6,29% до $123 за бумагу, следует из данных Nasdaq. По состоянию на закрытие 19 апреля стоимость расписок составила $115,72.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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