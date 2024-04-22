Совет директоров Henderson утвердил программу облигаций на 20 млрд рублей
Совет директоров сети мужской одежды Henderson утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении «Хэндерсон фэшн групп».
В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет (3640 дней), указывает компания.
Сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 20 млрд руб.
Рейтинговое агентство АКРА в декабре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ООО «Тами и Ко» (объединяет магазины под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на стабильный.
Акции ритейлера в ходе торгов 22 апреля снижались на 1,63% до 730,8 руб. По состоянию на 18:49 мск их стоимость составила 741,2 руб. (-0,23%).