Акции Совкомбанка дешевеют на фоне отчета по РСБУ

Расходы банка на резервы по ссудам в отчетный период уменьшились на 29% до 7,5 млрд руб. Чистый процентный доход до резервов за квартал подрос на 1% до 30,6 млрд руб., после резервов – на 18% до 23,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 16% до 11,7 млрд руб.