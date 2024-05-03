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Акции Совкомбанка дешевеют на фоне отчета по РСБУ

Ведомости

Акции Совкомбанка подешевели в ходе торгов 3 мая на 2,24% до 18,51 руб. на фоне публикации результатов по российским стандартам бухгалтерского учета.

По состоянию на 11:34 мск стоимость бумаг составила 18,64 руб. (-1,56%). Индекс Мосбиржи составил 3 430,97 пункта (-0,35%).

Согласно отчету, чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ в I квартале 2024 г. сократилась в 2,8 раза до 11,4 млрд руб.

Расходы банка на резервы по ссудам в отчетный период уменьшились на 29% до 7,5 млрд руб. Чистый процентный доход до резервов за квартал подрос на 1% до 30,6 млрд руб., после резервов – на 18% до 23,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 16% до 11,7 млрд руб.

Активы банка по состоянию на 31 марта 2024 г. составили 3,378 трлн руб. (+6,4% с начала года). Кредитный портфель после вычета резервов составила 2,642 трлн руб. (+9,2%). Средства клиентов в отчетный период достигли 2,598 трлн руб. (+2,2%). Собственный капитал банка составил 383,8 млрд руб. (+2,2%).

Совкомбанк в декабре 2023 г. провел первичное публичное предложение (IPO). Цена предложения составила 11,5 руб. за акцию, всего был размещен 1 млрд акций. Учитывая выпуск новых акций в рамках IPO рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составила 230,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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