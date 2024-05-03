Акции Совкомбанка дешевеют на фоне отчета по РСБУ
Акции Совкомбанка подешевели в ходе торгов 3 мая на 2,24% до 18,51 руб. на фоне публикации результатов по российским стандартам бухгалтерского учета.
По состоянию на 11:34 мск стоимость бумаг составила 18,64 руб. (-1,56%). Индекс Мосбиржи составил 3 430,97 пункта (-0,35%).
Согласно отчету, чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ в I квартале 2024 г. сократилась в 2,8 раза до 11,4 млрд руб.
Расходы банка на резервы по ссудам в отчетный период уменьшились на 29% до 7,5 млрд руб. Чистый процентный доход до резервов за квартал подрос на 1% до 30,6 млрд руб., после резервов – на 18% до 23,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 16% до 11,7 млрд руб.
Активы банка по состоянию на 31 марта 2024 г. составили 3,378 трлн руб. (+6,4% с начала года). Кредитный портфель после вычета резервов составила 2,642 трлн руб. (+9,2%). Средства клиентов в отчетный период достигли 2,598 трлн руб. (+2,2%). Собственный капитал банка составил 383,8 млрд руб. (+2,2%).
Совкомбанк в декабре 2023 г. провел первичное публичное предложение (IPO). Цена предложения составила 11,5 руб. за акцию, всего был размещен 1 млрд акций. Учитывая выпуск новых акций в рамках IPO рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составила 230,5 млрд руб.