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Менеджмент «Селигдара» рекомендовал дивиденды за 2023 год

Ведомости

Совет директоров золотодобывающей компании «Селигдар» рекомендовал собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акции «Селигдара» в 12:28 мск торговались по 73,64 руб. – на 1,59% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Московской биржи в это время находился на уровне 3436,51 пункта, с закрытия он сократился на 0,47%. Индекс металлов и добычи уменьшился на 0,03% до 8806,42 п. С начала года бенчмарки выросли на 10,56 и 13,31% соответственно, котировки компании – на 15,53%.

На дивиденды менеджмент «Селигдара» планирует направить 2,06 млрд руб. Размер выплаты может составить 2 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 2,75%. Дату отсечки предложили установить на 15 июня. 

Предыдущую дивидендную выплату акционеры «Селигдара» получили в декабре. Ее размер составил также 2 руб. на акцию, дивидендная доходность на дату отсечки достигла 3,11 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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