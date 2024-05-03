Менеджмент «Селигдара» рекомендовал дивиденды за 2023 год

Акции «Селигдара» в 12:28 мск торговались по 73,64 руб. – на 1,59% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Московской биржи в это время находился на уровне 3436,51 пункта, с закрытия он сократился на 0,47%. Индекс металлов и добычи уменьшился на 0,03% до 8806,42 п. С начала года бенчмарки выросли на 10,56 и 13,31% соответственно, котировки компании – на 15,53%.