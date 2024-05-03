Менеджмент «Селигдара» рекомендовал дивиденды за 2023 год
Совет директоров золотодобывающей компании «Селигдар» рекомендовал собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Акции «Селигдара» в 12:28 мск торговались по 73,64 руб. – на 1,59% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Московской биржи в это время находился на уровне 3436,51 пункта, с закрытия он сократился на 0,47%. Индекс металлов и добычи уменьшился на 0,03% до 8806,42 п. С начала года бенчмарки выросли на 10,56 и 13,31% соответственно, котировки компании – на 15,53%.
На дивиденды менеджмент «Селигдара» планирует направить 2,06 млрд руб. Размер выплаты может составить 2 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 2,75%. Дату отсечки предложили установить на 15 июня.
Предыдущую дивидендную выплату акционеры «Селигдара» получили в декабре. Ее размер составил также 2 руб. на акцию, дивидендная доходность на дату отсечки достигла 3,11 руб.