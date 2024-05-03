Apple объявила крупнейший в истории США байбэк

По данным исследовательской компании, на Apple также приходится шесть из десяти крупнейших объявлений о байбэках в истории США. В список также входят выкупы, ранее объявленные нефтяной корпорацией Chevron и технологической компанией Alphabet. Chevron в 2023 г. провел байбэк объемом $75 млрд, Alphabet в апреле 2024 г. выкупил свои акции с рынка на сумму $70 млрд руб.