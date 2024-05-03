Apple объявила крупнейший в истории США байбэк
Совет директоров Apple одобрил проведение обратного выкупа акций на общую сумму $110 млрд, сообщается на сайте компании. Это крупнейший байбэк в истории США, пишет Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию Birinyi Associates.
Акции Apple в 13:40 мск стоили $183,2 – на 5,9% выше, чем на закрытии торгов 2 мая. Индекс Nasdaq Composite в это время составил 15 841 пункт, увеличившись с закрытия на 1,5%. С начала года котировки компании сократились на 4,9%, бенчмарк вырос на 5,5%.
Предыдущий рекордный байбэк в США объявляла также Apple, уточняет Birinyi Associates. В 2018 г. компания провела обратный выкуп акций на общую сумму $100 млрд.
По данным исследовательской компании, на Apple также приходится шесть из десяти крупнейших объявлений о байбэках в истории США. В список также входят выкупы, ранее объявленные нефтяной корпорацией Chevron и технологической компанией Alphabet. Chevron в 2023 г. провел байбэк объемом $75 млрд, Alphabet в апреле 2024 г. выкупил свои акции с рынка на сумму $70 млрд руб.
Такой крупный байбэк указывает на то, что Apple становится акцией стоимости, которая возвращает деньги акционерам, отметил в комментарии Bloomberg главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Он считает, что корпорация уже не так нуждается в привлечении дополнительных средств для исследований, новых разработок и расширения бизнеса.
В сообщении Apple также раскрываются результаты за второй финансовый квартал, который завершился 30 марта. Выручка за период сократилась на 4% в годовом выражении до $90,8 млрд, чистая прибыль уменьшилась на 2% г/г до $23,6 млрд. Оба показатели превысили ожидания аналитиков, ранее опрошенных Bloomberg.