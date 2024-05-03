Объем торгов на Мосбирже в апреле вырос на 38% в годовом выражении

Объем торгов на Мосбирже в апреле вырос на 38% в годовом выраженииОсновной объем пришелся на денежный рынок
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 г. увеличился на 38,2% в годовом выражении и составил 124,9 трлн руб. против 90,3 трлн руб. в апреле 2023 г. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Объем торгов на фондовом рынке в апреле составил 4,7 трлн руб. (+58% г/г). При этом объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,9 трлн руб. (+81% г/г). Среднедневной объем торгов увеличился до 127,2 млрд руб. (+58%). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос до 1,8 трлн руб. (+29%). Среднедневной объем торгов в тот же период составил 78,6 млрд руб.(+12% г/г). В отчетный месяц на фондовом рынке было размещено 75 облигационных займов на общую сумму 3,2 трлн руб., в том числе объем размещения однодневных облигаций на 2,3 трлн руб.
Объем торгов на срочном рынке составил 7,2 трлн руб. (+44% г/г). Среднедневной объем торгов – 312,4 млрд руб. (+24%).
Объем торгов на валютном рынке вырос до 26,9 трлн руб. 21,9 трлн руб. (+23% г/г). Объем торгов инструментами спот достиг 9,7 трлн руб., объем сделок своп и форвардов – 17,2 трлн руб. Среднедневной объем торгов на валютном рынке составил 1,2 трлн руб. (+9%).
Объем торгов на денежном рынке достиг 83,8 трлн руб. (+41%), среднедневной объем операций – 3,6 трлн руб. (+20% г/г). В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 38,2 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 22,5 трлн руб. В тот же период объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 60 млрд руб. (+49%), в том числе объем торгов золотом – 55,5 млрд руб. (8 т), серебром – 4,5 млрд руб. (40,3 т).
В марте был зафиксирован рекордный объем торгов на рынках Московской биржи. Он превысил 154 трлн руб. Это в два раза больше показателя марта 2021 г. и на 51% – значений февраля. Основной объем торгов в этом месяце пришелся на денежный рынок – 110,3 трлн руб. (72%), что в три раза выше марта 2021 г. и в 2,8 раза – февраля.