Объем торгов на Мосбирже в апреле вырос на 38% в годовом выражении

В марте был зафиксирован рекордный объем торгов на рынках Московской биржи. Он превысил 154 трлн руб. Это в два раза больше показателя марта 2021 г. и на 51% – значений февраля. Основной объем торгов в этом месяце пришелся на денежный рынок – 110,3 трлн руб. (72%), что в три раза выше марта 2021 г. и в 2,8 раза – февраля.