Акции «Транснефти» выросли на 3% после прогноза Токарева по дивидендам

В «Транснефти» также обсуждается вопрос о переходе к выплате дивидендов дважды в год, добавил Токарев. Он отметил, что компания рассматривает такой вариант в практическом плане, «не видит проблем и будет этим заниматься». Президент «Транснефти» считает, что в случае перехода компании на двухразовые выплаты «все будут довольны».