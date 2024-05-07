Акции «Транснефти» выросли на 3% после прогноза Токарева по дивидендам
Котировки «Транснефти» подскочили на 3% на фоне объявления президента компании Николая Токарева о скором рассмотрении советом директоров рекомендаций по выплате дивидендов. Дневной максимум стоимости бумаг достиг 1646 руб.
К 12:42 мск котировки «Транснефти» скорректировались до 1636 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня акции подорожали на 2,4%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 3423,7 пункта, нефтегазовый индекс прибавил 0,1% до 9338,4 п. С начала года стоимость бумаг компании выросла на 12,8%, бенчмарки – на 10,5 и 5,6% соответственно.
Токарев сообщил «Интерфаксу», что дивиденды «Транснефти» по итогам прошедшего года «в принципе будут неплохие», поскольку компания получила «неплохие» финансовые результаты за 2023 г. и «серьезно» нарастила выручку. Президент «Транснефти» также подтвердил, что размер дивидендных выплат за 2023 г. будет выше, чем по итогам 2022 г.
В «Транснефти» также обсуждается вопрос о переходе к выплате дивидендов дважды в год, добавил Токарев. Он отметил, что компания рассматривает такой вариант в практическом плане, «не видит проблем и будет этим заниматься». Президент «Транснефти» считает, что в случае перехода компании на двухразовые выплаты «все будут довольны».
По итогам 2023 г. выручка «Транснефти» увеличилась на 10,5% до 1,33 трлн руб., следует из раскрытых в марте годовых результатов компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прибыль за год увеличилась на 20,7% до 306,5 млрд руб.