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Акции «Транснефти» выросли на 3% после прогноза Токарева по дивидендам

Ведомости

Котировки «Транснефти» подскочили на 3% на фоне объявления президента компании Николая Токарева о скором рассмотрении советом директоров рекомендаций по выплате дивидендов. Дневной максимум стоимости бумаг достиг 1646 руб.

К 12:42 мск котировки «Транснефти» скорректировались до 1636 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня акции подорожали на 2,4%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 3423,7 пункта, нефтегазовый индекс прибавил 0,1% до 9338,4 п. С начала года стоимость бумаг компании выросла на 12,8%, бенчмарки – на 10,5 и 5,6% соответственно.

Токарев сообщил «Интерфаксу», что дивиденды «Транснефти» по итогам прошедшего года «в принципе будут неплохие», поскольку компания получила «неплохие» финансовые результаты за 2023 г. и «серьезно» нарастила выручку. Президент «Транснефти» также подтвердил, что размер дивидендных выплат за 2023 г. будет выше, чем по итогам 2022 г. 

В «Транснефти» также обсуждается вопрос о переходе к выплате дивидендов дважды в год, добавил Токарев. Он отметил, что компания рассматривает такой вариант в практическом плане, «не видит проблем и будет этим заниматься». Президент «Транснефти» считает, что в случае перехода компании на двухразовые выплаты «все будут довольны».

По итогам 2023 г. выручка «Транснефти» увеличилась на 10,5% до 1,33 трлн руб., следует из раскрытых в марте годовых результатов компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прибыль за год увеличилась на 20,7% до 306,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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