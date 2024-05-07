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Индекс британских «голубых фишек» обновил рекорд на фоне роста котировок Shell

Ведомости

Британский индекс «голубых фишек» FTSE 100 обновил исторический рекорд за счет роста стоимости акций нефтяной компании Shell. Об этом сообщил Reuters.

Бенчмарк достиг нового исторического рекорда в 16:30 мск. Он поднялся на 1,37% к уровню закрытия торгов 3 мая и составил 8326,21 пункта. К 17:33 мск индекс «голубых фишек» скорректировался до 8313,93 п. – на 1,22% выше закрытия. С начала года бенчмарк вырос на 7,51%.

Стоимость акций Shell в ходе торгов максимально росла до 2935,1 фунта стерлингов – на 2,68% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. В 17:33 мск бумаги торговались по 2891,5 фунта стерлингов, рост с закрытия составил 1,15%. С начала года цена увеличились на 12,44%.

Котировки Shell отреагировали на сообщение о планах по продаже части активов в Малайзии. Речь идет о сети автозаправочных станций, которую компания собирается продать Saudi Aramco, уточнил Reuters. Ранее Shell заявлял о возможной продаже части активов в ЮАР.

Shell проводит реструктуризацию, чтобы сосредоточиться на секторах, которые в будущем обеспечат стабильную и устойчивую выручку, пояснила в комментарии агентству аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. Эксперт добавила, что инвесторы явно приветствуют это решение.

Отметку в 8000 пунктов индекс британских «голубых фишек» впервые в истории преодолел 2 апреля. Максимально в этот день FTSE 100 поднимался до 8014,37 п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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