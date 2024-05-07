Индекс британских «голубых фишек» обновил рекорд на фоне роста котировок Shell

Бенчмарк достиг нового исторического рекорда в 16:30 мск. Он поднялся на 1,37% к уровню закрытия торгов 3 мая и составил 8326,21 пункта. К 17:33 мск индекс «голубых фишек» скорректировался до 8313,93 п. – на 1,22% выше закрытия. С начала года бенчмарк вырос на 7,51%.