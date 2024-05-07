Индекс британских «голубых фишек» обновил рекорд на фоне роста котировок Shell
Британский индекс «голубых фишек» FTSE 100 обновил исторический рекорд за счет роста стоимости акций нефтяной компании Shell. Об этом сообщил Reuters.
Бенчмарк достиг нового исторического рекорда в 16:30 мск. Он поднялся на 1,37% к уровню закрытия торгов 3 мая и составил 8326,21 пункта. К 17:33 мск индекс «голубых фишек» скорректировался до 8313,93 п. – на 1,22% выше закрытия. С начала года бенчмарк вырос на 7,51%.
Стоимость акций Shell в ходе торгов максимально росла до 2935,1 фунта стерлингов – на 2,68% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. В 17:33 мск бумаги торговались по 2891,5 фунта стерлингов, рост с закрытия составил 1,15%. С начала года цена увеличились на 12,44%.
Котировки Shell отреагировали на сообщение о планах по продаже части активов в Малайзии. Речь идет о сети автозаправочных станций, которую компания собирается продать Saudi Aramco, уточнил Reuters. Ранее Shell заявлял о возможной продаже части активов в ЮАР.
Shell проводит реструктуризацию, чтобы сосредоточиться на секторах, которые в будущем обеспечат стабильную и устойчивую выручку, пояснила в комментарии агентству аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. Эксперт добавила, что инвесторы явно приветствуют это решение.
Отметку в 8000 пунктов индекс британских «голубых фишек» впервые в истории преодолел 2 апреля. Максимально в этот день FTSE 100 поднимался до 8014,37 п.