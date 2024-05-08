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Котировки «Самолета» упали на 3% на фоне рекомендации о невыплате дивидендов

Ведомости

Котировки группы компаний «Самолет» снизились на 3% после сообщения о планах отказаться от выплаты дивидендов. Максимально стоимость акций снижалась до 3551 руб.

К 15:24 мск цена скорректировалась до 3617 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она сократилась на 1,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,3% и составил 3436,8 пункта, индекс строительных компаний вырос на 0,1% до 10 723,5 п. С начала года котировки «Самолета» уменьшились на 6,7%, бенчмарки повысились на 10,9 и 17,3% соответственно.

Совет директоров девелопера рекомендовал акционерам утвердить решение не выплачивать инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Годовое общее собрание акционеров «Самолета» назначили на 13 июня, сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В 2023 г. выручка «Самолета» составила 256,1 млрд руб. и увеличилась с конца 2022 г. на 48,7%, следует из опубликованного в конце апреля годового отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Валовая прибыль за год выросла на 71% до 88,9 млрд руб.

Чистые расходы повысились год к году на 84,1% и достигли 38,3 млрд руб. EBITDA за период увеличилась на 76,3% до 72,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 70,6% до 26,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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