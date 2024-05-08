Котировки «Самолета» упали на 3% на фоне рекомендации о невыплате дивидендов
Котировки группы компаний «Самолет» снизились на 3% после сообщения о планах отказаться от выплаты дивидендов. Максимально стоимость акций снижалась до 3551 руб.
К 15:24 мск цена скорректировалась до 3617 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она сократилась на 1,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,3% и составил 3436,8 пункта, индекс строительных компаний вырос на 0,1% до 10 723,5 п. С начала года котировки «Самолета» уменьшились на 6,7%, бенчмарки повысились на 10,9 и 17,3% соответственно.
Совет директоров девелопера рекомендовал акционерам утвердить решение не выплачивать инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Годовое общее собрание акционеров «Самолета» назначили на 13 июня, сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В 2023 г. выручка «Самолета» составила 256,1 млрд руб. и увеличилась с конца 2022 г. на 48,7%, следует из опубликованного в конце апреля годового отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Валовая прибыль за год выросла на 71% до 88,9 млрд руб.
Чистые расходы повысились год к году на 84,1% и достигли 38,3 млрд руб. EBITDA за период увеличилась на 76,3% до 72,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 70,6% до 26,1 млрд руб.