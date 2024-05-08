Котировки «Самолета» упали на 3% на фоне рекомендации о невыплате дивидендов

К 15:24 мск цена скорректировалась до 3617 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она сократилась на 1,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,3% и составил 3436,8 пункта, индекс строительных компаний вырос на 0,1% до 10 723,5 п. С начала года котировки «Самолета» уменьшились на 6,7%, бенчмарки повысились на 10,9 и 17,3% соответственно.