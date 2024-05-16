«ТКС Холдинг» выкупил 12 млн собственных акций на 35 млрд рублей
МКПАО «ТКС Холдинг» по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд руб. Об этом говорится в финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.
Выкуп состоялся в рамках ранее утвержденной программы (количество до 19 млн акций, но не более 10% от уставного капитала). Выкупленные акции будут использованы в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях, отмечает холдинг.
Согласно опубликованному отчету, за I квартал компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 37% г/г до 22,3 млрд руб. Общая выручка группы выросла на 66% г/г и составила 165,8 млрд руб. Валовый процентный доход увеличился на 89% г/г до 113,5 млрд руб. за счет значительного роста клиентской базы.
В I квартале 2024 г. доходность кредитного портфеля достигла 27,3%. Доходность портфеля ценных бумаг группы выросла до 7,1% в связи с увеличением рублевых процентных ставок.
В тот же период чистый процентный доход вырос на 56% г/г до 73,2 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 28% г/г и составили 34,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 12% г/г до 18,3 млрд руб.
Компания также информирует, что в рамках сделки по интеграции «Росбанка» в состав МКПАО «ТКС Холдинг» планируется дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке объемом 130 млн штук по цене 3 423,62 руб. за акцию. Он включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа, который оценивается примерно в 60 млн акций. Невостребованные в рамках преимущественного права акции будут погашены. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций, акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления.