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«ТКС Холдинг» выкупил 12 млн собственных акций на 35 млрд рублей

Ведомости

МКПАО «ТКС Холдинг» по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд руб. Об этом говорится в финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.

Выкуп состоялся в рамках ранее утвержденной программы (количество до 19 млн акций, но не более 10% от уставного капитала). Выкупленные акции будут использованы в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях, отмечает холдинг.

Акции «ТКС Холдинга» в ходе торгов 16 мая на Мосбирже подорожали на 1,27% до 3139,5 руб. По состоянию на 12:25 мск их цена составила 3 118 руб. (+0,6%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 481,85 пункта (+0,32%).

Согласно опубликованному отчету, за I квартал компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 37% г/г до 22,3 млрд руб. Общая выручка группы выросла на 66% г/г и составила 165,8 млрд руб. Валовый процентный доход увеличился на 89% г/г до 113,5 млрд руб. за счет значительного роста клиентской базы.

В I квартале 2024 г. доходность кредитного портфеля достигла 27,3%. Доходность портфеля ценных бумаг группы выросла до 7,1% в связи с увеличением рублевых процентных ставок.

В тот же период чистый процентный доход вырос на 56% г/г до 73,2 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 28% г/г и составили 34,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 12% г/г до 18,3 млрд руб.

Компания также информирует, что в рамках сделки по интеграции «Росбанка» в состав МКПАО «ТКС Холдинг» планируется дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке объемом 130 млн штук по цене 3 423,62 руб. за акцию. Он включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа, который оценивается примерно в 60 млн акций. Невостребованные в рамках преимущественного права акции будут погашены. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций, акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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