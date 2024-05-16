«ТКС Холдинг» выкупил 12 млн собственных акций на 35 млрд рублей

Компания также информирует, что в рамках сделки по интеграции «Росбанка» в состав МКПАО «ТКС Холдинг» планируется дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке объемом 130 млн штук по цене 3 423,62 руб. за акцию. Он включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа, который оценивается примерно в 60 млн акций. Невостребованные в рамках преимущественного права акции будут погашены. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций, акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления.