Расписки HeadHunter подорожали на фоне выхода отчета по МСФО

Скорректированная чистая прибыль группы показала рост в 2,3 раза до 4,9 млрд руб. Рост чистой прибыли компания объяснила существенным ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам на фоне роста остатков денежных средств и процентной ставки, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для IT-компаний. Эти факторы были компенсированы увеличением расходов на персонал и маркетинг, а также снижением прибыли от курсовых разниц по денежным средствам в иностранной валюте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.