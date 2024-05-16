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Расписки HeadHunter подорожали на фоне выхода отчета по МСФО

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки HeadHunter в ходе торгов на Московской бирже 16 мая подорожали на 3,81% до 5315 руб. Котировки выросли на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.

По состоянию на 16:35 мск их стоимость составила 5228 руб. (+2,11%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3488,86 пункта (+0,52%).

Согласно отчету, в квартале выручка HeadHunter выросла на 55,4% до 8,6 млрд руб. Выручка сегмента Россия составила 7,9 млрд руб. от выручки группы. Скорректированная EBITDA увеличилась на 65,2% до 5 млрд руб. при рентабельности 58,3% против 54,9% в аналогичный квартал 2023 г.

Скорректированная чистая прибыль группы показала рост в 2,3 раза до 4,9 млрд руб. Рост чистой прибыли компания объяснила существенным ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам на фоне роста остатков денежных средств и процентной ставки, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для IT-компаний. Эти факторы были компенсированы увеличением расходов на персонал и маркетинг, а также снижением прибыли от курсовых разниц по денежным средствам в иностранной валюте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В марте акционеры кипрской HeadHunter на годовом собрании одобрили редомициляцию в специальный административный район (САР) в Калининградской области. В 2023 г. HeadHunter зарегистрировала в САР новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер». В январе 20024 г. МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен бумаг кипрской HeadHunter на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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