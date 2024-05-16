Расписки HeadHunter подорожали на фоне выхода отчета по МСФО
Глобальные депозитарные расписки HeadHunter в ходе торгов на Московской бирже 16 мая подорожали на 3,81% до 5315 руб. Котировки выросли на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.
По состоянию на 16:35 мск их стоимость составила 5228 руб. (+2,11%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3488,86 пункта (+0,52%).
Согласно отчету, в квартале выручка HeadHunter выросла на 55,4% до 8,6 млрд руб. Выручка сегмента Россия составила 7,9 млрд руб. от выручки группы. Скорректированная EBITDA увеличилась на 65,2% до 5 млрд руб. при рентабельности 58,3% против 54,9% в аналогичный квартал 2023 г.
Скорректированная чистая прибыль группы показала рост в 2,3 раза до 4,9 млрд руб. Рост чистой прибыли компания объяснила существенным ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам на фоне роста остатков денежных средств и процентной ставки, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для IT-компаний. Эти факторы были компенсированы увеличением расходов на персонал и маркетинг, а также снижением прибыли от курсовых разниц по денежным средствам в иностранной валюте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В марте акционеры кипрской HeadHunter на годовом собрании одобрили редомициляцию в специальный административный район (САР) в Калининградской области. В 2023 г. HeadHunter зарегистрировала в САР новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер». В январе 20024 г. МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен бумаг кипрской HeadHunter на бумаги МКАО в соотношении 1:1.