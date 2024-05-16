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Близнюк заявил о работе над новой дивидендной политикой «Тинькофф»

Ведомости

«ТКС холдинг» может к концу 2024 г. сделать объявление, связанное с дивидендами. Сейчас компания работает над стратегией выплаты дивидендов и дивидендной политикой, заявил на вебинаре с аналитиками председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк.

Акции «ТКС холдинга» в 17:23 мск торговались по 3093 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня их стоимость сократилась на 0,16%. Индекс Московской биржи с закрытия вырос на 0,48% до 3487,3 пункта, финансовый индекс увеличился на 0,51% до 11 079,01 п. 

Торги акциями «ТКС холдинга» на Мосбирже возобновились 18 марта после завершения процесса редомициляции компании. С того дня стоимость бумаг выросла на 1,18%, бенчмарки – на 5,79 и 2,83% соответственно.

Близнюк уточнил, что новая дивидендная политика «ТКС холдинга» может быть построена на тех же принципах, которые «Тинькофф» использовал до пандемии. На выплату дивидендов прежняя головная компания TCS Group направляла 30% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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