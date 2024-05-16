Близнюк заявил о работе над новой дивидендной политикой «Тинькофф»
«ТКС холдинг» может к концу 2024 г. сделать объявление, связанное с дивидендами. Сейчас компания работает над стратегией выплаты дивидендов и дивидендной политикой, заявил на вебинаре с аналитиками председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк.
Акции «ТКС холдинга» в 17:23 мск торговались по 3093 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня их стоимость сократилась на 0,16%. Индекс Московской биржи с закрытия вырос на 0,48% до 3487,3 пункта, финансовый индекс увеличился на 0,51% до 11 079,01 п.
Торги акциями «ТКС холдинга» на Мосбирже возобновились 18 марта после завершения процесса редомициляции компании. С того дня стоимость бумаг выросла на 1,18%, бенчмарки – на 5,79 и 2,83% соответственно.
Близнюк уточнил, что новая дивидендная политика «ТКС холдинга» может быть построена на тех же принципах, которые «Тинькофф» использовал до пандемии. На выплату дивидендов прежняя головная компания TCS Group направляла 30% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).