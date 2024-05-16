Близнюк заявил о работе над новой дивидендной политикой «Тинькофф»

Акции «ТКС холдинга» в 17:23 мск торговались по 3093 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня их стоимость сократилась на 0,16%. Индекс Московской биржи с закрытия вырос на 0,48% до 3487,3 пункта, финансовый индекс увеличился на 0,51% до 11 079,01 п.