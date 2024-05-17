Мосбиржа запустит торги расчетными фьючерсами на Alibaba и Baidu
На срочном рынке Московской биржи с 22 мая начнутся торги расчетными фьючерсами на депозитарные расписки на акции китайских компаний Alibaba и Baidu. Об этом сообщила торговая площадка.
К торгам будут одновременно допущены фьючерсные контракты с исполнением в июне и сентябре 2024 г. Новые контракты позволят частным и институциональным инвесторам участвовать в движении цены крупнейших бизнесов в мире. А также откроют дополнительные возможности диверсификации торговых стратегий. Отмечается, что расчетные фьючерсы не предполагают поставки, что исключает необходимость приобретения базового актива. Между сторонами сделки производятся только денежные расчеты в дату исполнения контракта, добавила площадка.
Мосбиржа также опубликовала параметры новых инструментов: лот фьючерсного контракта на американские депозитарные расписки на акции Alibaba (ALIBABA, короткий код – BB) составит одна расписка, шаг цены – $0,01, стоимость шага цены – $0,01.
Лот для фьючерсного контракта на американские депозитарные расписки на акции Baidu (BAIDU, BD) – одна расписка, шаг цены – $0,01, стоимость шага цены – $0,01. Цена исполнения новых расчетных фьючерсов – цена закрытия депозитарной расписки за предшествующий дню исполнения день.