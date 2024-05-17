Мосбиржа запустит торги расчетными фьючерсами на Alibaba и Baidu

К торгам будут одновременно допущены фьючерсные контракты с исполнением в июне и сентябре 2024 г. Новые контракты позволят частным и институциональным инвесторам участвовать в движении цены крупнейших бизнесов в мире. А также откроют дополнительные возможности диверсификации торговых стратегий. Отмечается, что расчетные фьючерсы не предполагают поставки, что исключает необходимость приобретения базового актива. Между сторонами сделки производятся только денежные расчеты в дату исполнения контракта, добавила площадка.