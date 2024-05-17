Акции МКБ подешевели на фоне выхода отчета по МСФО
Акции Московского кредитного банка (МКБ) подешевели на 2,46% до 7,451 руб. Котировки снижаются на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.
По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 7,487 руб. (-1,99%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 495,29 пункта (+0,26%).
Согласно отчету, МКБ нарастил чистую прибыль за три месяца 2024 г. на 7,4% г/г до 14 млрд руб. Устойчивый тренд финансового результата МКБ и операционная эффективность поддерживают показатели рентабельности собственного капитала и активов, которые по итогам I квартала составили 18,9% и 1,2% соответственно, отмечает компания.
Чистый процентный доход в отчетный квартал снизился на 2% г/г до 23,6 млрд руб. на фоне роста ключевой ставки в III-IV кварталах 2023 г. Чистые комиссионные доходы за три месяца составили 3 млрд руб. Операционные расходы составили 8,6 млрд руб., основными статьями расходов являются расходы на персонал и административные расходы. Соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам квартала составило 28,1%.
Совокупные активы банка выросли на 3,4% в I квартале 2024 г. и достигли 4,8 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 5% (4,7% без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2024 г. на 5,4% до 2266,1 млрд руб. (5,2% без учета валютной переоценки). Его рост компания объясняет качественными заемщиками в различных отраслях, включая лизинг оборудования, металлургию, финансовые компании, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, промышленное и инфраструктурное строительство.
МКБ – частный банк, работает с 1992 г. и предоставляет банковские и инвестиционно-банковские услуги для корпоративных клиентов, малого бизнеса и физических лиц, а также услуги private banking. Банк занимает шестое место среди российских банков по размеру совокупных активов. Входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.