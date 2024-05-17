Акции МКБ подешевели на фоне выхода отчета по МСФО

Чистый процентный доход в отчетный квартал снизился на 2% г/г до 23,6 млрд руб. на фоне роста ключевой ставки в III-IV кварталах 2023 г. Чистые комиссионные доходы за три месяца составили 3 млрд руб. Операционные расходы составили 8,6 млрд руб., основными статьями расходов являются расходы на персонал и административные расходы. Соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам квартала составило 28,1%.